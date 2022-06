Fundo Social abre inscrições para curso gratuito de pizza

O grupo de dança da Escola das Artes trouxe mais prêmios para Jaguariúna. Foi durante o campeonato “Taboão Fest Dance” realizado no último fim de semana em Campos do Jordão. Durante a competição as dançarinas garantiram o pódio com nove coreografias.

Concorrendo com outras mais de 150 coreografias de dançarinos da região, as meninas de Jaguariúna Beatriz Poltronieri, Isabela Sampaio, Isabelle Albiati, Camilly Chagas, Ana Clara Cuculi, Roseane de Jesus, Nicole Furtado, Brenda Mikaela, Giovana Goulart e Sophia Goulart deram show no palco e mostraram tudo o que aprenderam na Escola das Artes com a professora Haydee Benatti.

Elas venceram e ficaram em primeiro lugar com duas coreografias (Solo Sapateado e Trio Sapateado), segundo lugar com três (Duo Sapateado, Solo Jazz e Duo Street Dance) e em terceiro lugar com quatro coreografias (Trio Estilo Livre, Conjunto Estilo Livre, Duo Dança Conteporânea e Solo Jazz).