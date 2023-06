Frente da Alesp vai trabalhar para combater vulnerabilidade em municípios paulistas

Curto Circuito é um evento itinerante que aproxima jovens entre 15 a 25 anos, na fase de entrada no mercado de trabalho, de profissionais que atuam com Economia Criativa

Nesta terça-feira, 20, às 19h e 20h30, o projeto Curto Circuito estará na Escola Municipal Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré, falando sobre economia criativa. O evento gratuito oferece oportunidade aos jovens de conhecer profissionais que atuam em uma das áreas da economia que mais vem se expandindo no Brasil. O objetivo do projeto é criar um diálogo entre os profissionais da economia criativa e os jovens, a fim de que eles percebam as possibilidades e oportunidades que a área oferece. O vídeo do bate-papo ficará depois disponível no Canal do YouTube.

O bate-papo conta com uma mediadora, um especialista em Economia Criativa e dois convidados. Para falar sobre “Arte, Literatura e Liberdade, foi convidada a escritora e artista plástica Eliana Zagui. A artista é um exemplo de força e superação, pois morou na UTI do Hospital das Clínicas (SP), durante 43 anos. Ela é a única sobrevivente do surto de poliomielite, em 1976. Mesmo crescendo no leito de uma UTI, Eliana se formou no ensino médio, aprendeu inglês, italiano, fez curso de história da arte e tornou-se pintora, usando apenas a boca. Seu livro autobiográfico também inspirou a peça A Valsa de Lili.

LEIA TAMBÉM:

Às 20h30, o produtor cultural Klaus Carvalho e a professora de robótica Erica Rachel vão falar sobre o tema “Da ideia à Produção”, contando suas experiências de como tirar uma ideia do papel, tanto um projeto cultural quanto tecnológico.

Um dos objetivos do Curto Circuito é movimentar a Economia Criativa das cidades por onde passa, assim, todos os profissionais convidados são moradores da região. Essa decisão da curadoria comprova que há oportunidades de trabalho na Economia Criativa em todos os lugares do Brasil.

Oportunidades de emprego

Por ser uma atividade econômica onde a criatividade é o principal fator, os jovens encontram muitas oportunidades de empregos relacionadas às suas habilidades, até mesmo antes de uma formação tradicional.

“O projeto Curto Circuito deixa a Economia Criativa mais palpável para os jovens. Ter contato direto com quem trabalha na área gera um interesse maior pelas profissões, aumentando as possibilidades de termos equipes cada vez mais capacitadas”, explicam os publicitários Thais Polimeni e Leonardo Cássio, organizadores do projeto. Desde 2019, eles geram conteúdo sobre profissões da Economia Criativa por meio de websérie, podcast, videocast, lives e bate-papos presenciais, como o Curto Circuito.

Existem iniciativas de economia criativa em diversas áreas como: consumo, moda, publicidade, audiovisual, cultura, tecnologia, entre outras.

Diversas cidades

Em 2023, o projeto Curto Circuito passará por diversas cidades brasileiras, realizando bate-papos e workshops sobre Produção Cultural e Economia Criativa com profissionais da área. As primeiras cidades que receberam o projeto foram Quatá, Macatuba, em São Paulo, Curitiba (PR), Recife (PE), Mauá(SP) e agora Sumaré (SP). O projeto também atenderá as cidades de São Paulo(SP) e Campo Grande (MS).

Para se ter uma ideia da força do setor, em 2020, a economia da cultura e das indústrias criativas (ECIC) movimentou cerca de R$ 230,14 bilhões. O valor corresponde a 3,11% do PIB Nacional. Os dados foram divulgados pelo Observatório Itaú Cultural.

A terceira edição do projeto Curto Circuito é realizado por meio do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O evento contará com intérprete de Libras.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui