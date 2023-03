Festa do Peão de Americana divulga a grade artística 2023

Serão seis dias de festa e 18 atrações musicais. Americana se prepara para a 35ª edição e traz no line-up os melhores artistas do país

“Americana chega com uma grade espetacular. Foi algo realmente muito planejado para oferecer o melhor em entretenimento aliado, claro, a segurança”, diz Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros.

No dia 9 de junho, Americana dá as boas-vindas com Henrique e Juliano e a participação especial de Rayane e Rafaela. A noite encerra com o DJ Alok. No sábado, 10, o palco ficará sob o comando de Gusttavo Lima, Gustavo Mioto e dos DJs KVSH e Pedro Sampaio. Dia 11, no tradicional Domingo da Família São Vicente, os shows são de Maiara e Maraísa, Edson e Hudson e Rionegro e Solimões.

Pausa de uma semana para tudo voltar na sexta-feira, 16, com a estreia de Ana Castela e da dupla Hugo e Guilherme. Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Matheus e Kauan e Sevenn DJ fazem a festa no sábado, 17. E, para encerrar a 35ª edição, no segundo Domingo da Família São Vicente, Chitãozinho e Xororó e Zezé di Camargo e Luciano.

Na arena, a disputa será acirrada com as etapas da montaria em touros, o esporte mais radical do planeta, e das modalidades em cavalo. Uma megaestrutura já começa a ser erguida para receber o público que deve lotar o Parque de Eventos CCA todos os dias.

Imagens oficiais em https://drive.google.com/drive/folders/1nbcQ4IQuBd4-bMWF41B9twcNK_t8V3z8?usp=share_link

Os ingressos começam a ser vendidos no mês de abril!

