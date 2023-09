Feira noturna desta quarta tem apresentação do cantor Renan Bordini

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Assistência Social, está com inscrições para o segundo workshop de automaquiagem, realizado em parceria com o Senac. O curso é totalmente gratuito.

Os interessados devem se inscrever no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Centro, na Rua Santa Catarina, 212, no Jardim Fontanella, das 9h às 16h. É necessário ter no mínimo 16 anos e apresentar documentos pessoais e o Cartão Cidadão.

As aulas do workshop serão ministradas no CRAS Centro nos próximos dias 20 e 21 (quarta e quinta-feira), das 14h às 16h.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, as vagas são limitadas. O telefone do CRAS Centro é 3847-1276.

