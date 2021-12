Ex-atleta do “Projeto Campeões’ de Jaguariúna é destaque no skate mundial

A skatista Marina Gabriela, de Jaguariúna, ficou entre as melhores no STU Open Rio de street skate, realizado neste domingo, 05, no Rio de Janeiro. Marina ficou com a sétima colocação na modalidade que foi vencida por Rayssa Leal, vice-campeã olímpica e que também contou com a participação de outras estrelas do esporte, como Pâmela Rosa.

Marina é ex-aluna do Projeto Campeões, da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna. Segundo o secretário de Esportes, Rafael Blanco, ela fez parte por muitos anos da equipe de basquete de Jaguariúna, mas também treinava skate, modalidade que agora se destaca competindo entre as melhores atletas do mundo.

“Hoje, com o crescimento da modalidade skate, Marina é símbolo para uma geração de skatistas que buscam se desenvolver por meio do novo projeto de escolinha de skate oferecido pela secretaria, com o professor Alex Aguiar, um dos precursores da modalidade na cidade”, diz Blanco.