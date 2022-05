Estante literária Das Letras é implantada em Campinas

Quem nunca ouviu a frase, “quando o trabalho é sério os resultados aparecem”? Pois é! Nessa linha de raciocínio que o projeto base Morungaba do Guarani Futebol Clube vem se destacando no interior paulista por meio de uma comissão técnica de qualidade composta por grandes profissionais e muito bem coordenada pelo ex-jogador Renato (Pé Mucho), supervisionada pelos diretores Gustavo Rosolen e Assis, vem seguindo a risca esse ditado popular, sendo que, neste mês de maio alcançou a marca histórica de 52 garotos com idades entre 11 e 17 anos que irão disputar os campeonatos estaduais de base por todo o País e também no exterior. A maioria desses jovens talentos estão defendendo as cores do bugre e outros que saíram para clubes por meio de parcerias entre as agremiações.

Nessa conta ainda não estão computados os jovens da categoria sub 11 e sub 13 que irão disputar o campeonato paulista pelo Guarani FC a partir de agosto, ou seja, certamente essa marca deverá superar 90 garotos disputando competições oficiais em 2022.

É muito importante registrar que o “Projeto base Morungaba”, que tem total apoio do Presidente Ricardo Moisés, apontado muitos como um dos melhores gestores da história do Guarani FC e um dos melhores do futebol brasileiro na atualidade, foi idealizado pelos Professores Julio do Vadu e Marcio Giovanélli e apresentado à diretoria do Guarani FC no dia 19 de fevereiro de 2018, conta vários apoiadores, entre eles o ex-jogadores e ídolos do Guarani FC, Renato (Pé Mucho) e João Paulo, os diretores Assis, Gustavo Rosolen, Neto Nazário, Nelson da Silva e o membro do conselho deliberativo da época Dr Paulo Sabione (Periquito) com o objetivo de selecionar e preparar atletas para disputar o campeonato paulista sub 11 e sub 13 daquele ano.

Porém, devido a campanha realizada na competição, a qualidade profissional da comissão técnica e ao nível técnico dos atletas a coordenação decidiu criar as categorias sub 10, 12 e sub 14 no ano seguinte. Desde então, os resultados foram surpreendentes, com belíssimas campanhas no campeonato paulista de base e também em campeonatos regionais de alto nível técnico. Prova disso é que este ano muitos dos atletas que compõem as equipes sub 15 e sub 17 bugrinas que estão jogando o campeonato paulista com belíssimas campanhas foram encaminhados pelo projeto base Morungaba.

O projeto base Morungaba / Guarani FC conta com vários colaboradores

Confira abaixo os principais resultados conquistados e a relação de atletas que foram revelados através do “Projeto Base Morungaba” e onde estão jogando atualmente.

PRINCIPAIS RESULTADOS:

2018 4º Lugar no Campeonato Paulista – Categoria Sub 13

4º Lugar na Liga Desenvolvimento do Futebol – Conmebol / CBF – Categoria Sub 13

2019

Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 12

Vice Campeão do Interior Cup – Categoria Sub 13

Campeão do Paulista Cup – Categoria Sub 14

Campeão do Copa Floripa – Categoria Sub 14

Vice Campeão da Copa Floripa – Categoria Sub 12

2020

Campeão da 1ª Copa Baltazar – Categoria Sub 13

Campeão da 1ª Copa Buenópolis FC – Categoria Sub 16

2021 Vice Campeão da 1ª Interior Cup – Categoria Sub 10

Campeão da 2ª União Cup – Categoria Sub 12

Campeão da 3ª Interior Cup – Categoria Sub 12

Campeão da 1ª Copa Renato Morungaba – Categoria Sub 13

Campeão da 2ª União Cup – Categoria Sub 14

ATLETAS REVELADOS DESDE 2018

Guarani FC

Sub 15: Nabil, Gustavão, Rampasso, William, Ian, Artur, Vitor Rafael, Maximmus e Gustavo SP.

Sub 17: João Guilherme, Torquato, Tito, Murilo, Luizão, João Reinato, Bruno, Breno, Luisinho e Casa Branca.

Red Bull – Bragantino

Sub 15: Luciano e Gustavo

União Agrícola Barbarense

Sub 15: Lodetti, Breno, Gui Bragança, Groppo e Léo.

Santos FC

Sub 15: Ryan

Brasilis FC

Sub 15: Vitor

C A Guaçuano

Sub 15: Índio e Murilo Viótti

Sub 17: Gabriel Falcochio

São Paulo FC

Sub 15: Mina

Sub 13: Fabão e Artur

XV Jaú

Sub 17: Paulinho

Metropolitano

Sub 15: João Pedro, Lucas Jundiaí e Kauãzinho

Sub 17: Vitor

Boston City – EUA

Sub 15: Felipe

Pouso Alegre FC

Sub 15: Guilherme

Goiás – GO

Sub 15: Thierry

Avaí FC – SC

Sub 17: Samuel

Flamengo – RJ

Sub 13: Natan

S E Palmeiras

Sub 14: Guilherme Cabelo

Sub 13: Gustavo Froldi

América – MG

Sub 14: Lohran

F V Biebrich 02 ( Alemanha )

Sub 17: Enrico

Ituano FC

Sub 17: Érick

São Bernardo FC

Sub 13: Guilherme Mazottini

SC Corinthians

Sub 13: Henrique

Gr Novorizontino

Sub 17: Marquinhos

Cruzeiro EC – MG

Sub 14: Henzo