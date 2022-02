Estado libera áreas para implantação de dispositivo de acesso e retorno na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101)

Publicação no Diário Oficial autoriza desapropriação necessária para obras na região de Monte Mor

O Governo do Estado de São Paulo declarou a utilidade pública de áreas necessárias para o projeto de implantação de dispositivo de acesso e retorno na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), na região de Monte Mor. A obra faz parte da duplicação da SP 101, entre Monte Mor e Capivari. O decreto foi publicado no Diário Oficial do último dia 29 e permite a realização de desapropriação no entorno da rodovia, administrada pela concessionária Rodovias do Tietê e sob regulação da Agência Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

Com a autorização, a área relacionada está liberada para desapropriação na altura do quilômetro 25+800, em Monte Mor. O valor de investimento neste trecho será de cerca de R$5,9 milhões de reais e a área de desapropriação inclui 910,86m2. O início das obras depende da desapropriação de outros trechos vizinhos.

