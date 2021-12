Em Brasília, Fernando Capato busca novos investimentos

Com a aproximação do fim do ano e a queda na demanda de atendimento por causa de festividades e das férias, a Prefeitura de Holambra realiza um redimensionamento das atividades em diversos setores da administração pública. Assim, os serviços terão expediente alterado entre os dias 20 de dezembro e 02 de janeiro.

As Unidades Básicas de Saúde do Fundão e do Palmeiras irão fechar em 20 de dezembro e serão reabertas na segunda-feira, 03 de janeiro. Os PSFs Santa Margarida e Imigrantes suspenderão as atividades nos dias 24 e 31. A Farmácia da Policlínica ficará fechada para reforma entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro. Pacientes que fazem uso de medicamento contínuo podem retirar o item nos dispensários dos PSFs Imigrantes e Santa Margarida. Os remédios de alto custo devem ser solicitados antecipadamente até 23 de dezembro.

A vacinação contra a Covid-19, que acontece regularmente no Salão da Terceira Idade às quartas e sextas-feiras, não será realizada nos dias 24 e 31 de dezembro. A Policlínica Municipal de Holambra funcionará como de costume, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, assim como o Serviço de Ambulância (192).

As atividades nas creches municipais serão paralisadas de 24 de dezembro a 2 de janeiro de 2022. A partir do dia 03 todas as unidades funcionarão normalmente.

Os trabalhos no Departamento de Promoção Social, no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, no Salão da Terceira Idade (atividades da área social) e no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho, o NAOTT, serão interrompidos na segunda-feira, dia 20, e retomados em 3 de janeiro de 2022. No Paço Municipal as atividades ficam suspensas entre 27 de dezembro e 02 de janeiro.

Os ônibus do transporte público municipal não irão circular apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. A coleta de lixo funcionará normalmente. A de recicláveis será suspensa em 24 e 31 de dezembro, assim como os serviços de varrição de áreas públicas.

De acordo com a diretora municipal de Administração e Recursos Humanos, Grassi Gomes, as adequações permitem que os servidores saiam de férias sem que haja prejuízo dos serviços públicos.