Em Amparo, Ipem-SP realizará verificação de radares

A folia na cidade trará 23 blocos, atrações musicais locais, bandas de repercussão nacional e atividades culturais

Amparo se prepara para receber o tão aguardado Carnaval de 2024, que acontece de 09 a 13 de fevereiro. Com uma programação repleta de atrações musicais e a participação de 23 blocos carnavalescos, a festa promete animar os foliões de todas as idades.

Este ano, o Carnaval de Amparo será realizado em três palcos localizados na animada Praça Pádua Salles e nos distritos do município. No Palco Hugo Baradel, a música tomará conta do ambiente com apresentações de cinco bandas imperdíveis a partir das 20h30: Mega Banda Show, Sambô, Swingueira Brasil, Originais do Samba e Demônios da Garoa. Todos com a presença de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) nas exibições.

Além disso, os palcos da Mogiana, às 20h, e da Concha Acústica, às 19h30, também situados na praça, receberão outras atrações musicais para garantir a diversão.

Ao longo dos dias 10 a 13 de fevereiro, 23 blocos carnavalescos tomarão conta das ruas a partir das 13h30, com concentração iniciando no bolsão de estacionamento da Motobrisa. O trajeto seguirá pelas ruas 13 de Maio, Capitão Miranda, com parada estratégica no Mercado Municipal, seguindo pelas ruas Comendador Guimarães e Ferrucio Guarizo, encerrando na Praça Pádua Salles às 20h30.

A programação também traz apresentações itinerantes com bandas de marchinhas de carnaval.

As esperadas matinês para a criançada acontecerão no domingo, 11, e na terça-feira, 13, nos dois palcos da praça, a partir das 15h.

O tradicional Banho da Doroty, marcado para o dia 13/02 (terça-feira) às 17h, na Praça Pádua Salles, promete ser o ápice do último dia de carnaval, proporcionando momentos de descontração e alegria para todos os participantes.

Nos distritos de Arcadas, Três Pontes e São Dimas, a festa também estará presente. Em Arcadas, bandas carnavalescas animarão os foliões do dia 10 ao dia 13, como o Desfile do bloco Mascarados, apresentação da Bateria Império Arcadense, Bloco das Crianças e Bloco Vai Quem Qué, com praça de alimentação, enquanto na terça-feira, 13, às 15h haverá som mecânico para a matinê.

Já em Três Pontes e São Dimas, nos dias 11 (domingo) e 13 (terça-feira), crianças terão sua própria matinê das 16h às 19h, com a presença de brinquedos infláveis, pintura e personagens para garantir a diversão dos pequenos.

Segurança

A segurança durante todo o evento é uma prioridade, e para isso, câmeras de monitoramento serão instaladas estrategicamente, reforçando o acompanhamento dos foliões e garantindo um ambiente seguro e tranquilo para todos.

Mostras e oficinas

O evento também trará uma programação diária artística e cultural com a exposição “Entre Máscaras e Histórias: A Arte e a Cultura dos Carnavais de Amparo”, que será apresentada de 09 a 25 de fevereiro na Pinacoteca Municipal Dr. Cosntâncio Cintra.

No dia 10 de fevereiro, na Estação Mogiana, às 14h30, acontecerá a oficina “Confecção de instrumentos musicais com material reciclável”.

A exposição “Mostra Artística Bróco-lhes” estará disponível para visitação a partir do dia 01 de fevereiro, das 17 às 19h.

O secretário de Cultura, Antônio Carlos Ferreira de Oliveira, ressaltou a importância desse evento para a cidade. “O Carnaval de Amparo é uma celebração tradicional que une a comunidade em uma atmosfera de alegria e diversidade. Estamos empenhados em proporcionar uma experiência única para todos, com música de qualidade, desfiles animados e, claro, a segurança como nossa principal prioridade. Que seja um Carnaval inesquecível para todos os amparenses e visitantes”.

Prepare-se para viver momentos inesquecíveis durante o Carnaval de Amparo 2024. A folia está prestes a começar, e a cidade promete uma festa para ficar na memória de todos os foliões.

