Educação inicia amanhã entrega de alimentação escolar em duas etapas

A Prefeitura de Holambra e o Sebrae divulgaram nesta quinta-feira, 22, três novos cursos online e sem custo para o participante. A iniciativa faz parte do projeto Holambra + Empreendedora e visa capacitar micro e pequenos empreendedores em diversos ramos de atividade. Na segunda-feira, 19, a cidade inaugurou o Espaço do Empreendedor, que centraliza serviços e fornece orientações visando estimular o empreendedorismo e apoiar pequenos negócios.

O curso “Organize o espaço do seu salão de beleza” traz todas as informações necessárias para montar o negócio, desde móveis e equipamentos necessários até iluminação, ventilação, decoração, acessibilidade e setorização. As aulas estão marcadas para os dias 3, 4, 5, 6 e 10 de maio, das 18h às 22h. As inscrições podem ser feitas através do link http://bit.ly/ORGANIZESALAO.

“Entregamos esta semana um espaço dedicado ao empreendedor e que conta com a presença e apoio da estrutura do Sebrae. A iniciativa se consolida agora com novas oportunidades de qualificação gratuita aos moradores da cidade”, destaca o prefeito Fernando Capato.

Voltado a produtores rurais, o curso “Avança Agro” tem por objetivo estimular novas oportunidades de vendas, apresentando ferramentas que facilitem o relacionamento com clientes, a divulgação de produtos e controle de custos da produção, entre outros aspectos do setor. Além dos encontros coletivos, o produtor receberá atendimento individual remoto sob agendamento, por meio do qual poderá receber orientações personalizadas sobre sua propriedade ou produto. As aulas acontecerão nos dias 27, 28 e 29 de abril, das 16h às 18h. Interessados podem se inscrever através do endereço https://bit.ly/AVANCA-AGRO.

“Fotografia comercial com celular” é o tema do terceiro curso disponibilizado. Serão abordados recursos dos dispositivos móveis, anatomia e controle de luz, tratamento de imagens, composição e enquadramento, resolução e qualidade de fotografia. O curso acontecerá nos dias 3, 4, 5, 6 e 10 de maio, das 18h às 22h. As inscrições podem ser feitas através do link http://bit.ly/FOTOGRAFIAHOLAMBRA.

Mais informações podem ser obtidas no Espaço do Empreendedor de Holambra pelo do telefone (19) 3802-8000, ramal 246.