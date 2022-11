DUX Nutrition Lab amplia linha Sabores do Mundo, de whey protein concentrado, com pamonha e alfajor

Sabores que representam Brasil e Argentina chegam para complementar a linha de Whey Protein que já conta com sabores tradicionais de outros cinco países

Com o sucesso da coleção Sabores do Mundo, edição limitada do Whey Protein da DUX Nutrition, a marca lança mais duas opções de sabores típicos: Pamonha, em homenagem ao nosso país, Brasil, e Alfajor, o queridinho do nosso país vizinho, Argentina.

As novidades chegam para complementar a linha que já possui outros cinco sabores de sobremesas típicas de países ao redor do mundo: Strudel de Maçã, da Áustria, Butter Cookies, da Dinamarca, Brownie, dos Estados Unidos, Banoffee, da Inglaterra, e Crème Brûlée, da França.

“Além de trazer ainda mais sabor e opções tradicionais de diversos países para quem consome o whey protein, desta vez, quisemos trazer também um pouco de memória afetiva. A pamonha é um dos doces típicos do Brasil, conhecida de norte a sul do país e, em cada região, consumida de diversas formas – desde o ‘puro suco do milho verde’, bordão tão conhecido pelas ruas do país, até opções de receitas doces ou salgadas”, ressalta Thiago Kitzinger, Head de Categoria da Dux.

O executivo ainda reforça que, além de homenagear o país, essa também é uma forma de consumir ‘o gostinho da pamonha’ de forma saudável. “A DUX trabalha com ingredientes puros e frescos, desenvolvidos com matéria-prima premium e altamente proteicos. Com isso, conseguimos aliar sabor, qualidade e saúde em um mesmo produto – seja na versão pamonha, alfajor ou qualquer outra opção da linha Sabores do Mundo”, diz.

As novidades estarão disponíveis para compra a partir do dia 16 de novembro e poderão ser encontradas em versões de potes de 900g e 450g. “Queremos aproveitar este momento em que todo o mundo estará unido por suas torcidas, para trazer esse diferencial da DUX: ser a única marca do segmento no Brasil a trazer opções de sabores típicos de diversos países. Com as torcidas de cada nação unidas ao redor do mundo, nós vamos dar essa oportunidade aos brasileiros de saborearem um pouco da tradição culinária de outras culturas”, explica Thiago.

O Whey Protein Concentrado DUX, possui um perfil nutricional completo, composto por proteínas de alto valor biológico, gorduras, carboidratos e aminoácidos, ou seja: ideal para aqueles que buscam uma vida mais ativa e saudável.

“A proteína é um macronutriente indispensável no nosso organismo, pois ela é feita de aminoácidos que são como blocos de construção do nosso corpo. É importante para a construção muscular, produção de anticorpos, bom funcionamento de enzimas e hormônios. Uma das fontes de proteína de alto valor biológico com alta digestibilidade é o whey protein. Por isso, esse tipo de suplemento alimentar é uma ótima opção para contribuir com os cuidados diários da saúde e bem-estar, seja para quem treina ou não, podendo ser consumido pré ou pós treinos, ao acordar, entre as refeições, como ceia ou de acordo com as orientações de um nutricionista e/ou médico”, diz Isabela Lorizola, coordenadora de nutrição da DUX.

Toda a linha Sabores do Mundo pode ser adquirida no e-commerce da marca (www.duxnutrition.com), além de diversas redes varejistas pelo país. O valor sugerido para o pote de 900g é de R$219,90; já o de 450g, R$129,90.

Sobre a DUX Nutrition Lab

A DUX Nutrition Lab foi fundada em 2015 com o objetivo de revolucionar a tecnologia nutricional e nutrir todos os lares brasileiros. Além disso, a empresa tem como missão desenvolver suplementos altamente efetivos, saborosos e saudáveis, que transformem nutrientes em saúde. Para isso, a marca trabalha com ingredientes naturais, desenvolvendo produtos rigorosamente limpos, com o objetivo de ser a melhor empresa para os consumidores e, também, para o planeta.

