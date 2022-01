Dr. Caius Godoy (Dr. da Roça) é nomeado Presidente da Comissão de Agronegócios da OAB Jaguariúna

Devido à redução no repasse de doses da vacina pediátrica da Pfizer, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá alterar a estratégia de vacinação infantil. A partir desta quinta-feira, 27, a imunização com essa vacina será feita exclusivamente na UBS Fontanella, localizada próximo ao Hospital Municipal Walter Ferrari, apenas para crianças de 5 anos e para as imunossuprimidas – grupos que não estão autorizados a receber a vacina CoronaVac.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, nas UBSs 12 de Setembro, Florianópolis, Nova Jaguariúna, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul, Roseira de Cima e Roseira de Baixo será realizada a vacinação com a CoronaVac em todas as crianças de 6 a 11 anos (exceto as imunossuprimidas), que correspondem a 85% do público infantil.

A vacinação em todas as UBSs ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h.

Para que a criança seja imunizada, os pais ou responsáveis devem apresentar documento com foto ou certidão de nascimento, carteira de vacinação, CPF, Cartão Cidadão e carteira de vacinação.

O pré-cadastro pode ser feito com antecedência no link: https://www.vacinaja.sp.gov.br/.