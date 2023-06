Detran-SP realiza entrega máquina de demarcação viária ao município de Amparo

Até o final do mês de julho, serão concluídas as entregas para 179 municípios que solicitaram as máquinas por meio do convênio com o Programa Respeito à Vida

Nesta quarta-feira, 28, o Programa Respeito à Vida entregou uma máquina de demarcação viária para o representante do município de Amparo, região de Campinas. Além desta entrega, outras duas máquinas foram entregues aos municípios de Flora Rica e Guaimbê. Outras 64 cidades já realizaram a retirada desde o mês de maio. As máquinas serão utilizadas para pintura de sinalização horizontal, como faixas, meio-fio, faixa de pedestres, entre outras. Ao todo, serão 195 equipamentos de pintura entregues para 179 municípios do Estado de São Paulo.

A prioridade da entrega está relacionada à urgência das demandas, assim como à vigência dos convênios entre o Respeito à Vida e cada município. Os colaboradores da prefeitura receberão capacitação online e gratuita para a utilização das máquinas. E, caso os municípios tenham dúvidas posteriores sobre a manutenção ou a utilização dos equipamentos doados, haverá assistência técnica por telefone.

No município de Amparo, além da entrega da máquina de demarcação viária, por meio do Programa Respeito à Vida, estão em andamento as obras para instalações de 901,14 m² de sinalização horizontal, 7 lombadas e 1 conjunto semafórico. A cidade ainda está recebendo obras de recapeamento asfáltico em 14.651,85 m² de vias como as ruas Rio Jordão e Sebastião Gonçalves Cruz. Nesse convênio, estão sendo investidos mais de R$1,6 milhão.

Ao firmarem convênio com o Respeito à Vida, as cidades podem inserir no sistema São Paulo Sem Papel as demandas a serem atendidas com a verba disponibilizada pelo programa. Entre as opções de intervenções no catálogo, 179 municípios solicitaram a máquina para pintura da sinalização horizontal nas vias.

Um dos maiores programas de redução aos acidentes de trânsito do Brasil, o Respeito à Vida já investiu, só em 2023, mais de R$200 milhões, oriundos das multas de trânsito, em iniciativas voltadas à prevenção de acidentes e à sinalização em municípios paulistas. Apenas com a aquisição dessas máquinas de pintura viária estão sendo investidos mais de R$5 milhões. O custo de cada equipamento é de R$28 mil.

Atualmente 587 municípios do Estado de São Paulo estão conveniados ao Respeito à Vida. Em uma próxima etapa do programa, as cidades que ainda não aderiram ao convênio poderão providenciar essa adesão.

Sobre o Respeito à Vida

O Respeito à Vida é mantido com verbas provenientes da arrecadação com multas de trânsito aplicadas pelo Detran-SP. O principal objetivo é utilizar esses recursos como combustível para a realização de intervenções de segurança viária, da mesma forma que impostos devem ser revertidos em benefícios para a população em obras e serviços.

O programa do Governo do Estado de São Paulo atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Gerido pelo Detran-SP, o Respeito à Vida também é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que reúne informações sobre acidentes de diversas fontes, como as polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal.

