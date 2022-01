Deputado Federal Roberto de Lucena garante R$200 mil para Saúde de Pedreira

A Prefeitura Municipal de Pedreira recebe até a quinta-feira, 13, inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para provimento de Cargos Públicos por prazo determinado, para a contratação temporária de profissionais para o atendimento da demanda decorrente do enfrentamento do coronavírus. O Processo tem por objetivo possibilitar o preenchimento temporário pelo período de seis meses para as seguintes vagas:

Assistente Social (01) uma vaga, vencimento bruto R$2.230,90 com carga horária de 30 horas semanais, formação nível superior em Serviço Social e registro ativo no Conselho Regional de Serviço Social;

Motorista (Lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social (02) duas vagas, vencimento bruto R$1.325,65 com carga horária de 220 horas mensais, possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B” descrita no artigo 143, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, nos últimos 12 meses.

Além do salário, o contratado em caráter temporário fará jus a todos os demais direitos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Pedreira, desde que sejam compatíveis com a natureza temporária e precária da contratação. O número de convocados e o ritmo de convocação obedecerão às necessidades da Prefeitura para preenchimento das vagas, inclusive daquelas que surgirem durante o prazo de validade do presente processo seletivo, respeitando-se a ordem classificatória dos aprovados.

Para realizar a inscrição, os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição disponível na última página do Edital disponível no site da Prefeitura de Pedreira: www.pedreira.sp.gov.br e encaminhar para o email: [email protected] juntamente com os seguintes documentos digitalizados: Documento de Identificação com foto (RG ou Carteira Nacional de Habilitação); Frente e verso do Diploma de Formação Superior exigida; Frente e verso do diploma/certificado da especialização ou pós-graduação relacionada à futura área de atuação, caso haja; Documento que comprove a inscrição regular junto ao Conselho Regional de Serviço Social; Documento que comprove a sua experiência, caso haja.

A inscrição também pode ser efetuada pessoalmente, no Departamento Jurídico da Prefeitura de Pedreira, na Praça Epitácio Pessoa, nº 03, em envelope lacrado e de material que não seja transparente, devendo constar na parte externa do envelope o número do edital – Edital nº 001/2022.