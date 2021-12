Crea-SP realiza força-tarefa em Jaguariúna e região

Objetivo é fiscalizar o exercício profissional em 12 municípios

Entre os dias 07 e 09 de dezembro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) irá realizar a força-tarefa de fiscalização do exercício profissional, nos municípios de Jaguariúna, Valinhos, Campinas, Indaiatuba, Vinhedo, Pedreira, Santo Antônio da Posse, Holambra, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Cosmópolis e Paulínia. Com caráter orientativo e preventivo, a ação tem como objetivo garantir a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho.

Estão previstas 32 diligências em serviços e obras de Engenharia, Agronomia e Geociências. A operação tem como foco verificar a parte mecânica, elétrica e de segurança na montagem e instalação de estruturas natalinas nas cidades, promovidas pelas prefeituras locais. Participam da operação, sete agentes fiscais do Crea-SP.

De 2015 a 2021, as fiscalizações do Crea-SP aumentaram cerca de 600%. O crescimento se deve ao uso das tecnologias para apoio às atividades, com pesquisas e apurações remotas, antes dos agentes fiscais irem a campo e, também, à adoção do modelo das forças-tarefas em todo o Estado. Atualmente, o Crea-SP bateu 238 mil ações. Número que ultrapassa a meta de 200 mil, prometida no início do ano.

O Conselho é responsável por fiscalizar o exercício profissional, garantindo que exista sempre um responsável técnico habilitado e registrado à frente das atividades abrangidas pelas Engenharias, Agronomia e Geociências. Contribuindo assim, para a segurança da sociedade e dos próprios profissionais.

Sobre o Crea-SP - Instalada há 87 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 75 mil empresas registradas.