CPFL Paulista registra aumento de 2.38% em colisões de veículos contra postes em 2020

​​​Levantamento realizado pela distribuidora mostra que as cidades de Campinas, Ribeirão Preto e Piracicaba seguem liderando o ranking de acidentes, que aumentaram no ano passado

No mês da campanha de segurança no trânsito Maio Amarelo, um levantamento realizado pela CPFL Paulista, mostra que foram registradas 5.247 colisões de veículos contra postes da companhia em 2020, em todas as cidades de sua área de atuação. O número representa um aumento de 2,38% em relação a 2019, que teve um total de 5125 casos.

“Os acidentes contra postes constituem umas das principais causas de ocorrências na rede elétrica do grupo. Trabalhamos com ações de prevenção no trânsito, levando a nossa mensagem de segurança também aos nossos clientes”, afirma o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Victor.

De acordo com o estudo da distribuidora, que atende 4,7 milhões de consumidores em 234 municípios do interior paulista, Campinas lidera o ranking de acidentes com postes, totalizando 494 ocorrências em 2020, uma redução de 1,78% frente a 2019. Em segundo lugar vem Ribeirão Preto, com 334 casos, um aumento de 5,36% em relação ao ano anterior, e, na sequência, Piracicaba, com 239 ocorrências, registrando estabilidade com queda de 0,89% nos acidentes (para mais detalhes, confira a tabela abaixo). No acumulado de 2021 (de janeiro a março), os municípios com cobertura da CPFL Paulista somaram 994 registros de acidentes envolvendo postes.

Essas colisões registradas em 2020 resultaram em ocorrências de interrupção no fornecimento de energia. Cada uma delas demandando, em média, três horas de serviços da companhia no trabalho de substituição de poste, reconstrução de rede de distribuição e restabelecimento da energia. Dependendo da gravidade do acidente, as equipes de campo precisam também aguardar a realização dos trabalhos da perícia policial para poder então iniciar o trabalho de manutenção.

Conheça o ranking 10 cidades com o maior número de ocorrências atendidas pela CPFL Paulista:

Guardião da Vida

Considerando o impacto do assunto para a população, seja na segurança do trânsito, seja na qualidade do fornecimento de energia, a CPFL Energia, por meio da campanha Guardião da Vida, incentiva a discussão sobre o tema, a fim de promover uma reflexão sobre as atitudes no trânsito que poderiam ser evitadas, reduzindo acidentes e salvando vidas.

Como parte do apoio ao movimento Maio Amarelo, a campanha Guardião da Vida promove ações que visam estimular a comunidade a adotar atitudes mais seguras como parte responsável pela vida de outras pessoas. Uma das ações é a Campanha Externa de Prevenção de Acidentes com Eletricidade (CEPAE), com palestras realizadas em escolas, associações de bairro, sindicatos de classe e empresas.

Além do risco à segurança, os responsáveis pelos acidentes contra postes podem amargar prejuízos financeiros. Nos casos em que a distribuidora identifica o culpado legal, este deve arcar com os danos causados ao patrimônio da concessionária. A substituição de um poste pode variar, dependendo do modelo, entre R$ 2 mil e R$ 3 mil.

Essa diferença leva em consideração os equipamentos instalados tanto pela distribuidora de energia como pelas empresas que ocupam a estrutura. Por exemplo, um poste com iluminação pública simples tem menor valor que aquele que sustenta um transformador de energia e equipamentos de telecomunicação. Confira, a seguir, 10 dicas da campanha Guardião da Vida para tornar o trânsito um ambiente mais seguro: