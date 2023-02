Corpo de Bombeiros amplia os canais de acionamento para a população pedreirense

A Universidade Virtual de São Paulo (UNIVESP) abriu 45 vagas do vestibular para cursos de graduação gratuitos em Pedreira. As inscrições seguem até 30 de março.

As oportunidades estão distribuídas pelo Estado de São Paulo em nove cursos, todos na modalidade de ensino a distância (EAD). São eles: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura); Ciência de dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação); Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

O candidato deve realizar sua inscrição pelo site oficial da UNIVESP, com taxa de inscrição de R$51,75, e as provas ocorrem no dia 28 de maio, às 13h. Já o início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

Para concorrer às vagas, é necessário ter concluído o Ensino Médio ou finalizar o curso até a data de matrícula. Também é possível utilizar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2020, 2021 e 2022, para integrar a nota final.

Os locais do exame serão divulgados no dia 19 de maio, no site do Vestibular da UNIVESP, e o gabarito oficial sai no dia 29 de maio. Os cursos serão realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades

acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores.

O Polo da UNIVESP de Pedreira está localizado na Rua João Lúcio de Moraes, nº 270, bairro Jardim Triunfo, telefone: (19) 3853-2747, email: [email protected]

