Coreografia de Jaguariúna é bicampeã estadual nos jogos da Melhor Idade

Na noite deste domingo, 10, o Parque Santa Maria foi palco do grande amigo de Jaguariúna, Lucas Lucco. O evento, em comemoração aos 69 anos do município, recebeu milhares de pessoas de Jaguariúna e região.

O prefeito Gustavo Reis, ao lado de sua vice, Rita Bergamasco, da secretária de Cultura e Turismo, Graça Albaran, vereador Menezes e vereador e presidente da Câmara Municipal, Romilson, abriram o evento. Com eles, o produtor do filme “Rodeio Rock”, Ricardo Rihan, e o ator Felipe Hintze, que mostraram em primeira mão o clipe da música tema do longa-metragem.

Após a contagem regressiva feita pelo prefeito, Lucas entrou no palco e agitou e emocionou a plateia com diversos sucessos de sua carreira. Ele ainda agradeceu os jaguariunenses pela recepção em sua estadia no município no ano passado, quando gravou “Rodeio Rock”, que tem 80% das cenas feitas em Jaguariúna.

“Eu morei em Jaguariúna quase dois meses e me senti muito bem recebido por vocês. Me senti muito confortável aqui na cidade. 80% do filme foi gravado aqui, e eu espero que vocês estejam tão orgulhosos quanto eu com o lançamento no dia 05 de outubro”, disse.

Rodeio Rock

A produção do longa é de Ricardo Fadel Rihan (LightHouse) e Ivan Teixeira, e a coprodução é da Claro. Ambev, Apsen, Jack Links e Vilma são os patrocinadores do filme. O filme estreia em 05 de outubro, somente nos cinemas. Parte das gravações aconteceram em Jaguariúna, inclusive no Jaguariúna Rodeo Festival, e também no Pantanal Sul-Mato-Grossense.

