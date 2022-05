Congada de Morungaba festeja São Benedito

A manhã desta quarta-feira, 04, foi especial para as mães do Grupo “Voltar a Viver”, um projeto do Fundo Social de Solidariedade de Morungaba, presidido pela primeira-dama do município, Sonia de Oliveira.

A comemoração em homenagem às mães contou com a entrega de peças artesanais produzidas pela equipe do Fundo Social, além de um bolo para a comemoração dos aniversariantes do mês.

Juntamente com o vice-prefeito da Estância Climática de Morungaba, Luís Fernando Miguel, entre outras autoridades, a primeira-dama Sonia saudou todas as mães do grupo, ressaltando a importância da força e a sensibilidade da mulher para a estrutura familiar e desejou um excelente Dia das Mães, que será comemorado neste domingo, 08.