Confira a programação do Natal em Jaguariúna até sexta-feira

Toda a programação organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura é gratuita

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Jaguariúna preparou uma programação especial de Natal para esta semana. A partir desta quarta-feira, o público pode conferir espetáculos, apresentações musicais e muito mais.

Na quarta-feira, 15, o Teatro Municipal Dona Zenaide recebe a peça “Frozen – Uma história de amor contagiante” às 19h. No mesmo horário, haverá uma apresentação dos alunos da Escola das Artes na praça Umbelina Bueno,

Quinta-feira, 16, às 19h, haverá Sarau de dança do ventre da Escola das Artes no Teatro Municipal e na praça Umbelina Bueno apresentação do coral da Escola das Artes. Um pouco mais tarde, às 19h30 o “Coral de natal dos alunos da Escola das Artes” se apresenta no Centro Cultural.

No dia seguinte, sexta-feira, 17, o Canil da Polícia Municipal faz uma apresentação na praça Umbelina Bueno com a cadela Pandora às 17h. Em seguida, às 19h haverá apresentação natalina na mesma praça e no Centro Cultural.