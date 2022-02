Como Kubrick influenciou Wes Anderson?

Na semana de pré-estreia, programa atingiu a marca de 2,4 milhões de menções na redes sociais; número chegou a 769 mil na estreia oficial. Entre as cotas de patrocínios, PicPay, QuintoAndar, Above, C&A e 99 foram as marcas que mais cresceram no número de total de ações nos posts sobre o reality

Com grande sucesso de público em suas últimas edições, o Big Brother Brasil tem se consolidado como fenômeno de audiência não somente na televisão, mas também no ambiente digital. Na segunda-feira,17, durante a estreia, o BBB22 alcançou 769 mil menções nas redes sociais e contabilizou 2,4 milhões de menções ainda na semana anterior. Os números refletem um aumento de 25% no total de engajamento com o público em relação à estreia da edição de 2021.

Os dados fazem parte de uma análise conduzida pela Comscore, consultoria de planejamento, transações e avaliação de mídia em diferentes plataformas, com base em dados captados por ferramentas como BrandWatch e Shareablee. A análise identificou que, até o momento, o pico de audiência ocorreu no dia 14 de janeiro, data de divulgação dos participantes, marcado pela hashtag #BigDay – apenas no Twitter o termo chegou a contabilizar 27 mil menções naquele dia.

Participação das marcas

Com onze cotistas principais nesta edição, BBB22 é recordista também em patrocinadores. PicPay, QuintoAndar, Above, C&A e 99 foram as marcas que mais cresceram no número de total de ações (comentários, likes e compartilhamentos) nos posts durante a semana da pré-estreia (10/1 a 17/1) em relação à semana anterior (1/1 a 9/1). O banco Santander, por exemplo, aproveitou a grande audiência para lançar a campanha “Desendivida”, que conta com os vencedores de outras edições do BBB para apresentar condições especiais do banco.

“O Big Brother Brasil se tornou um outdoor interessante para diversas marcas anunciarem seus produtos de maneira diferente. O formato do programa ajuda neste sucesso, pois tem o poder de gerar grande identificação do público com os participantes, mostrando o potencial das marcas em satisfazer os clientes. Além disso, o vasto alcance do reality no ambiente digital torna a visibilidade das empresas ainda mais expressiva”, afirma Alejandro Fosk, Gerente Geral da Comscore na América Latina.

Movimentação nas redes

Na semana pré-estreia, o reality foi abordado em sua maioria (58%) pelo público feminino. Ao todo, o BBB22 foi comentado por 228 mil usuários únicos nas redes sociais, interessados por música, esportes, artes e TV. Entre os trending topics estiveram os nomes dos participantes Arthur Aguiar e Naiara Azevedo, além de alto volume de menções à Luana Piovani, ex-mulher de Pedro Scooby, que também integra o elenco da casa mais vigiada do Brasil. Outros tópicos de interesse foram “participantes com Covid-19”, “quem é Linn da Quebrada?” e “Silvio Santos grava vídeo para Tiago Abravanel”.

Além disso, a influenciadora Jade Picon, participante do camarote do BBB, já conquistou o primeiro lugar entre os mais engajados no Instagram com a hashtag #BBB22. A cantora Ludmilla, esposa da participante Brunna Gonçalves, e o jornalista Hugo Gloss também aparecem entre as principais publicações. A plataforma é líder em ações com marcas envolvendo o reality, respondendo por 90% delas.