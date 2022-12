Coleta de lixo em Jaguariúna tem horário alterado na véspera de Natal e do Ano Novo

A Prefeitura de Jaguariúna antecipou o pagamento salarial do mês de dezembro aos cerca de 2,4 mil servidores públicos municipais. O pagamento, que normalmente é feito no dia 29 de cada mês, foi efetuado nesta sexta-feira, 16, com mais de dez dias de antecedência, segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Também nesta foram antecipados os pagamentos de férias aos servidores que receberiam em janeiro, além da folha dos estagiários, totalizando R$15 milhões em créditos.

Já os pagamentos do vale-alimentação e do vale-refeição serão efetuados no próximo dia 28 de dezembro.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, essas antecipações fazem parte da política de valorização do funcionalismo municipal e são possíveis graças às ações de austeridade e responsabilidade fiscal adotadas pela gestão do prefeito Gustavo Reis.

