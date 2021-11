CNA Turbo “acelera” a proficiência em inglês e espanhol

Aquela viagem internacional, a tão sonhada promoção ou, de repente, morar e estudar num outro país. Oportunidades como estas podem aparecer a qualquer momento, mas será que todos estão preparados para agarrar essas chances? Porque nessas horas quem estiver no exterior vai ter que (quase que por obrigação) falar outro idioma.

E falar outro idioma também é uma vantagem competitiva no âmbito profissional. De acordo com pesquisa da Catho, mais de 50% das vagas atualmente no mercado brasileiro já exigem domínio de inglês, e ter proficiência no idioma pode aumentar o salário em até 60%.

Os dados apontam que, em até dez anos, ser fluente em inglês deixará de ser um diferencial para se tornar um dos requisitos básicos de emprego – independentemente da profissão. A tendência, apontada pela empresa de recrutamento Page Personnel em 2017, deve se acelerar ainda mais após a pandemia, devido à migração de negociações e reuniões entre fornecedores e clientes de diversos países para o ambiente on-line.

E se o objetivo for turismo, a proficiência em outro idioma também é requisito primordial. Com o avanço da vacinação no Brasil e a diminuição dos casos de Covid tem ocorrido a abertura das fronteiras, possibilitando a realização de viagens internacionais, aí mais uma vez será necessário o uso de uma segunda língua. E o inglês e o espanhol são os mais exigidos, pois são os idiomas falados nos destinos mais procurados atualmente, segundo empresas de turismo: Orlando (EUA), Cancún (México), Nova York (EUA), Paris (França), Miami (EUA), Punta Cana (República Dominicana), Lisboa (Portuga) e Buenos Aires (Argentina).

Nesses momentos alguns cursos podem ajudar a alcançar a proficiência em menos tempo. Um bom exemplo é o CNA Turbo – lançado recentemente pela rede de idiomas. Nesse formato, a pessoa poderá cursar 4 estágios em um ano (1 estágio a cada 3 meses) e acelerar o aprendizado. O CNA Turbo acontece exclusivamente na modalidade on-line ao vivo, ou seja, dentro do já conhecido sistema CNA LIVE CLASS, pela plataforma Zoom.

“Em 1 ano você poderá alcançar, por exemplo, o nível avançado de espanhol, tirar seus projetos do papel e ainda conquistar o SIELE, o certificado internacional de espanhol, sem custo adicional”, cita Silvia Azevedo, diretora do CNA Jaguariúna. Isso corresponde à carga horária de 160 horas distribuídas entre os níveis básico, pré-intermediário, intermediário e avançado de espanhol.

Já no curso de inglês, o aluno poderá, por exemplo, cursar todos os módulos do Básico 1 ao Intermediário 2, em um ano, que corresponde à metade do tempo previsto em um curso regular, com carga horária de 160 horas/aula.

“Mais informações sobre o conteúdo programático, nível de compreensão e fluência no idioma, disponibilidade de vagas, turmas, horários, dias das aulas, valores e formas de pagamento, consulte o CNA Jaguariúna (contatos abaixo)”, informa Fernando Azevedo, diretor da unidade jaguariunense.

SERVIÇO

CNA Jaguariúna

Rua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna

Telefone: (19) 3837 1322

WhatsApp: (19) 98924 3907

E-mail: jaguariú[email protected]

www.cna.com.br/jaguariuna