Circuito das Águas Paulista se reúne para discutir ranqueamento das estâncias

Torneio Sand Series trará os melhores do mundo entre os dias 11 e 15 de outubro

A cidade de Valinhos , na região de Campinas, recebe, entre os dias 11 e 15 de outubro, o último torneio Sand Series da temporada de 2023 do Beach Tennis. Os eventos Sand Series são considerados os Grand Slams do esporte, as maiores competições com premiação de US$50 mil e 600 pontos para cada dupla campeã no torneio profissional.

O evento ocorre no CT Lucas Sousa Na Quadra, o maior complexo do esporte no mundo com 40 quadras. A competição foi promovida em relação ao ano passado quando recebeu um evento da categoria BT 400 com premiação de US$35 mil. A expectativa é receber todas as melhores duplas do mundo no masculino e no feminino do evento que terá transmissão ao vivo do canal PlayBT durante todo o evento e do Sportv nas semifinais e finais do masculino e feminino, no sábado, 14.

Além do torneio profissional, será realizado em paralelo o torneio amador nas categorias A, B e C em Duplas Masculina, Feminina, Dupla Mista e categorias de veteranos. As inscrições já estão abertas no site Tênis Integrado pelo link https://tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/17321 . Os ingressos para acompanhar os jogos na quadra central já estão à venda pelo link https://www.sympla.com.br/evento/sand-series-valinhos/1938044

“Estamos muito empolgados com a realização deste Sand Series e temos a honra de receber um dos poucos torneios deste porte na temporada o que é um reconhecimento da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de tênis após a realização do torneio no ano passado. Teremos os melhores do mundo aqui e o público terá o melhor do Beach Tennis aqui em Valinhos”, destacou Lucas Sousa, diretor do evento.

O evento é uma organização da Super Tour e tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de Tênis.

