Circuito das Águas Paulista recebe certificado de finalista do prêmio Top Destinos Turísticos

O consórcio, que se destaca por promover o destino mais completo do Brasil, concorreu na categoria destinada às regiões turísticas. Além disso, cidades consorciadas concorreram em 12 das 17 categorias da premiação, que chancela os municípios que mais se destacaram no ano em ações relacionadas ao turismo paulista.

Essa foi a primeira edição nas quais as regiões turísticas também foram premiadas! Cada voto atribuído a uma das cidades inscritas foi contabilizado em favor da respectiva região. Os municípios e as regiões turísticas serão eleitos por votação popular e júri técnico.

As cidades do Circuito das Águas Paulista chamam a atenção por sua diversidade. Águas de Lindóia tem uma longa tradição termal, além de possuir um parque aquático e se destacar no turismo de intercâmbio. Amparo, a capital histórica da região, apresenta, em seus casarões e fazendas, uma experiência de conhecimento com aroma de café.

A tradição holandesa está presente nas construções, gastronomia e no dia a dia da cidade de Holambra. Jaguariúna, com seus passeios de trem, promete uma viagem única e inesquecível. Lindóia, tem gastronomia, eventos esportivos e um turismo rural que chamam a atenção. Monte Alegre do Sul também tem no turismo rural uma de suas vertentes mais fortes, aliado ao ecoturismo.

Pedreira tem porcelanas e itens de decoração requintados para os que querem levar um pedacinho do Circuito das Águas para casa. Serra Negra é um verdadeiro shopping ao ar livre com cultura efervescente. Socorro é uma referência no turismo de aventura com acessibilidade e no turismo social.

Essas são apenas algumas das características que tornam o Circuito das Águas Paulista o destino mais completo do Brasil.

