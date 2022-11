Cipa promove treinamento de primeiros socorros em Artur Nogueira

Sem mensalidade, faculdade viabiliza diploma de Ensino Superior, programas de intercâmbio, vagas de estágio e emprego

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi Mirim está com as inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2023. As vagas também são direcionadas aos moradores de Artur Nogueira, cujos cursos superiores têm duração de três anos e são totalmente gratuitos.

As inscrições vão até o dia 15 de dezembro, às 15h, através do link www.vestibularfatec.com.br. Segundo a instituição, são oferecidos cursos superiores de tecnologia, e o corpo docente é altamente qualificado, formado por 90% de mestres e doutores.

Sem mensalidade, a faculdade viabiliza diploma de Ensino Superior, programas de intercâmbio, e vagas de estágio e emprego em Artur Nogueira e cidades da região.

Os cursos

Os cursos oferecidos pela Fatec de Mogi Mirim são:

-Análise e Desenvolvimento de Sistemas: (40 vagas matutino / 40 vagas noturno)

-Fabricação Mecânica: (40 vagas matutino)

-Gestão Empresarial: (40 vagas modalidade de Ensino a Distância – EAD)

-Mecatrônica Industrial: (40 vagas – 1° ao 4° semestre vespertino e 5° e 6° semestre noturno)

-Projetos Mecânicos: (40 vagas noturno)

É importante ressaltar que o ensino é gratuito, mas é necessário pagar uma taxa de R$91 para participar do processo seletivo. Além disso, os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato disponíveis nos sites oficiais, antes de fazer a inscrição.

Moradores de Artur Nogueira podem se inscrever no vestibular da FATEC

Os candidatos que desejarem obter mais informações sobre os cursos e conhecer as instalações e laboratórios da Fatec Mogi Mirim devem enviar um e-mail para a Direção da Unidade ([email protected]) para ajustar o agendamento.

A Fatec de Mogi Mirim está localizada na Rua Ariovaldo Silveira Franco, Nº 567, Jardim 31 de Março. O telefone de lá é o (19) 3804-5387, ramal 210.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.

