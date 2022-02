Caso Monark: Comissões da OAB SP emitem nota de repúdio referente à defesa de partido nazista em programa de podcast

Complexo, localizado em Paulínia, abre durante todo o feriado, inclusive na segunda-feira, 28, e terça-feira, dia 01 de março, com todos os protocolos de saúde, entrada e estacionamento gratuitos

O Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia é ponto turístico e opção de lazer segura no Carnaval, para a Região Metropolitana de Campinas. O centro esportivo estará aberto ao público durante todo o feriado, inclusive na segunda-feira (28/02) e terça-feira (01/03), com todos os protocolos de saúde, entrada e estacionamentos gratuitos, para quem quer viver a emoção de pilotar pela primeira vez e aproveitar os dias de folga com segurança na pista de corrida.

Além de oferecer baterias de kart de aluguel para maiores de 13 anos, possui estrutura completa com restaurante, varanda de 500 m² com vista panorâmica para a pista e quiosque com churrasqueira, para festas e eventos ao ar livre.

No valor referente ao aluguel dos karts está incluída a disponibilização dos principais equipamentos de segurança, como macacão, capacete e balaclava (proteção para os cabelos). As roupas são entregues aos visitantes devidamente lavadas e embaladas separadamente, além dos capacetes, higienizados em câmara de ozônio.

O centro esportivo conta com duas frotas de kart: uma com motor de 13Hp e outra exclusiva para campeonatos. A pista é totalmente iluminada, permitindo a pilotagem noturna, e equipada com torre de cronometragem e placar eletrônico. Os pilotos ainda têm à disposição uma sala de equipamentos, recepção informatizada, sala de briefing multimídia e vestiários masculino e feminino com chuveiros.

A administração do Kartódromo San Marino orienta que não é preciso ter experiência de pilotagem para participar das baterias de kart de aluguel e que os interessados devem agendar horário previamente. Na chegada, todos têm de apresentar documento com foto e estar usando roupas leves e tênis. Informações pelo telefone (19) 3833-1818 ou, via WhatsApp, no (19) 99119-9895.

Serviço

Kartódromo San Marino é opção de lazer segura e fica aberto no Carnaval

Quando: todo o feriado, incluindo a segunda-feira (28/02) e terça-feira (01/03)

Para quem: jovens e adultos acima dos 13 anos de idade

Valor do aluguel dos karts: sob consulta (inclui fornecimento de macacão, capacete e balaclava/proteção para os cabelos)

Horário: sob consulta

Onde: Rua Armando Botasso, nº 1.200 – distrito de Betel – Paulínia (SP)