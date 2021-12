Campinas recebe Exposição Nacional de Antigomobilismo

Um dos maiores eventos de carros antigos do Brasil chega a Campinas no próximo fim de semana, de 03 a 05 de dezembro, na Lagoa do Taquaral. A Exposição Nacional de Antigomobilismo tem entrada gratuita e no encerramento, no domingo, às 15h, recebe a chegada do Papai Noel em um carro de bombeiros antigo, dos anos 50, que pertenceu aos estúdios da Warner Bros. É um evento destinado aos apaixonados por motos e carros antigos, organizado pela Decor Associados e Fadel Eventos e, conta com apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, Clube V8, Puma Clube e Confraria dos Gigantes. A proposta também é oferecer uma programação gratuita às famílias e divertir as crianças que estarão passeando no Parque Portugal, um dos principais complexos de lazer da cidade e o mais utilizado nos fins de semana.

Centenas de colecionadores de todo território nacional estão vindo para Campinas. A exposição reunirá todas as categorias de veículos antigos e afins, como automóveis, motos, utilitários, caminhões, tratores e ônibus, que tenham história de mais de 25 anos de fabricação, tanto nacionais quanto importados.

Junto a Exposição Nacional de Antigomobilismo ocorre o Festival na Brasa e a Fest Beer, um festival gastronômico com cervejas artesanais, churrasco gourmet, torresmo, doces entre outras delícias, como o torresmo de rolo, que faz o maior sucesso e hambúrgueres gourmets, tudo para completar a programação para aqueles que querem passar o dia no evento.

Será possível apreciar modelos clássicos, originais, restaurados, do tipo hot rods, streets, uma frota antiga de carros militares e até caminhões gigantes irão integrar a exposição. Ao todo, o evento deve receber de 500 a 800 veículos, com uma grande variedade de marcas e modelos das décadas de 10, 20, 30, 40, 50, 60… até modelos dos anos 90, vindos de todos os lugares do Brasil. O evento ocupará diversos ambientes do Parque Portugal e Kartódromo, entre os portões 5 e 7.

Vários fãs clubes já confirmaram presença, entre eles, de motos antigas, Kombis, Fuscas, que figuram na lista das paixões de muitos brasileiros. Categorias de colecionadores de veículos que fizeram história também estarão no evento como os de ‘offroad’, tratores, ônibus, caminhões, dentre outros, entre eles uma coleção de ônibus antigos.

Os Hot Rods são carros geralmente das décadas de 1910, 1920 e 1930 modificados. Geralmente estas modificações incluem rodas largas atrás, já que os carros eram praticamente todos de tração traseira, pintura com chamas geralmente feitas a partir de aerografia e pinstriping, e motores potentes, na maioria das vezes do tipo V8. Já o estilo Street: é um dos mais conhecidos no Brasil. São feitas poucas alterações no motor. Uma das primeiras modificações são os carros rebaixados, com rodas esportivas, som potente e algumas partes do carro são envelopados. Esse estilo é para quem gosta de customização. Na exposição será possível apreciar desde modelos originais, que mantém todas as características do modelo e do ano, até estas transformações que personalizam os veículos ao gosto do motorista.

Também haverá um concurso com premiações nas categorias: originalidade, clube com maior número de inscritos, o hot mais bonito, a melhor customização, o motorista com a carta mais antiga, a mulher mais velha dirigindo carro antigo e a mais nova, o clube que trouxer o maior número de mulheres associadas.

Um palco principal receberá 6 bandas com música ao vivo, com programação distribuída nos 3 dias. A entrada para os shows é gratuita, com ingresso solidário de 1kg de alimentos ou 1 brinquedo em bom estado para doação ao Banco de Alimentos de Campinas. As bandas convidadas irão tocar o melhor do rock, pop e anos 80/90, estilo musical que agrada o público de aficionados por motos e carros antigos. Além de uma área kids que será montada com diversos brinquedos infláveis para diversão das crianças, com ingresso pago conforme o tempo de uso, na sexta, o valor é a partir de R$5 e sábado e domingo, a partir de R$8.

Em uma das áreas ainda será possível encontrar veículos antigos que estarão disponíveis para comercialização, tanto para quem precisa passar para frente aquele carro que tem guardado quanto para os apaixonados que querem adquirir um carro ou moto de modelo antigo. Assim como peças e acessórios, também poderão ser encontrados nos stands de profissionais prestadores de serviço dentro da linha automotiva.

Para entrar no evento é obrigatório apresentar documento com foto, comprovante de vacinação em dia com as duas doses, via aplicativo ou físico, seguindo as determinações do Plano SP e as normas sanitárias estabelecidas em Campinas para eventos. Para quem tomou apenas uma dose ou nenhuma, é obrigatória a apresentação do teste negativo para Covid-19 do tipo antígeno (realizado até 24 horas antes) ou do tipo PCR (realizado em até 48 horas antes).

Serviço:

Exposição Nacional de Antigomobilismo e Festival na Brasa

Local: Parque Portugal – Lagoa do Taquaral – Kartódromo

Av. Dr. Heitor Penteado, 1671 – Parque Taquaral, Campinas – SP, Portãos 5 e 7

Quando: Dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2021

Horários:

Dia 3 – 17h às 22h

Dia 4 – 10h às 22h

Dia 5 – 10h às 22h

Domingo 5/12 às 15h – Chegada do Papai Noel a bordo de um carro de bombeiro americano