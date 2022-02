Bombeiros de Holambra passam a contar com nova viatura

A Prefeitura de Holambra recebeu nesta segunda-feira, 07, uma nova viatura do Governo do Estado de São Paulo que será utilizada pela Brigada Comunitária e bombeiros públicos voluntários. O veículo, uma Chevrolet S10, 0km, 4 portas, com capacidade para 5 ocupantes, será utilizado como apoio operacional no transporte de pessoal e equipamentos e também nas ocorrências de incêndio em vegetação, enchentes e ainda busca e salvamento. Este automóvel, em conjunto com dois caminhões recebidos no ano passado, garante mais estrutura e fortalecer o trabalho já realizado no município.

A cerimônia de entrega da viatura contou com a participação do prefeito de Holambra e bombeiro voluntário, Fernando Capato, do vice-prefeito, Miguel Esperança, de vereadores e de representantes do Corpo de Bombeiros; dentre eles o Coronel da Polícia Militar Victor de Freitas Carvalho, Comandante de Bombeiro do Interior – 1, e o Tenente-coronel Eglis Chiachirini, Comandante do 7º Grupamento de Bombeiros.

“A viatura é mais um importante instrumento de trabalho que vem para oferecer melhores condições para a atuação nas ocorrências”, explica Capato, que reforçou a importância da atividade desenvolvida em conjunto com o Estado, por meio do programa Bombeiro Comunitário. “Os bombeiros públicos voluntários passam por treinamento e qualificação regularmente e contam com acompanhamento e supervisão permanente das atividades desenvolvidas”, disse. Capato ressaltou também que ainda neste semestre, a Brigada Comunitária de Holambra ganhará uma sede própria, localizada na Rota dos Imigrantes. O espaço irá concentrar os materiais necessários para enfrentar as ocorrências com rapidez e mais preparo.