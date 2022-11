Bolsonaro pede ao TSE anulação de votos em parte das urnas nas eleições de 2022

Brasileiros estão animados para acompanhar com a busca pelo hexa

A Copa do Mundo começou neste domingo, 20, mas a Seleção Brasileira só estreia na competição na quinta-feira, 24, contra a Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G. Com isso, os brasileiros começam a se organizar onde assistir o jogo e torcer.

O segundo jogo do Brasil na Copa é contra a Suíça, no dia 28 de novembro, uma segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Estádio 974. A seleção encerra sua participação na fase de grupos contra o Camarões, na sexta-feira, 02, às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail.

Oitavas de final?

Para avançar à segunda fase da Copa do Mundo, o Brasil precisa ser um dos dois melhores colocados do Grupo G. Se for o primeiro colocado, o Brasil jogará no dia 5 de dezembro, no Estádio 974. Já se ficar em segundo na sua chave, a Seleção irá a campo no dia 6, no Estádio Lusail.

Quartas de final?

Se for primeiro colocado de seu grupo e avançar às quartas de final da Copa do Mundo, o Brasil jogará no dia 9 de dezembro nessa fase, no Estádio da Cidade da Educação. Porém, se for segundo na sua chave e avançar às quartas, a Seleção irá a campo no dia 10, no Al Thumama.

Semifinal?

Caso seja primeiro colocado de seu grupo e chegar à semifinal, o Brasil jogará no dia 13 de dezembro, no Estádio Lusail. Porém, se for segundo de seu grupo e chegar à semi, a Seleção irá a campo no dia 14, no Estádio Al Bayt.

Grande final

Se chegar até a decisão da Copa do Mundo, o Brasil jogará no dia 18 de dezembro, no Estádio Lusail.

Disputa do terceiro lugar

É claro que ninguém quer ver a Seleção Brasileira disputando o terceiro lugar da Copa do Mundo. No entanto, se isso acontecer, o jogo já está marcado para o dia 17 de dezembro, no Estádio Internacional Khalifa.

