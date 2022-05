Baleia Rossi e Jorge Caruso entregam van para Saúde de Jaguariúna

Campanha de Doação de Sangue do Grupo UniEduK aconteceu na UniFAJ e arrecadou 55 bolsas de sangue, cada uma podendo auxiliar de três a quatro pessoas

Alunos dos cursos de Medicina, Medicina Veterinária, Fisioterapia, Enfermagem e Engenharia de Produção do Grupo UniEduK organizaram a Campanha de Doação de Sangue “Quem doa sangue salva vidas”. A ação aconteceu no campus II da UniFAJ, em Jaguariúna, e arrecadou 55 bolsas de sangue. Cada bolsa de sangue supre as necessidades de três a quatro pacientes. Sendo assim, a ação do Grupo UniEduK conseguiu melhorar o atendimento de até 220 pessoas.

De acordo com a professora Celene Aparecida Ferrari Audi, que apoia o evento multidisciplinar, este projeto social contribui com a transformação para o melhor da sociedade, das instituições e, principalmente, das pessoas. Além disso, possui como objetivo conscientizar estudantes e colaboradores da UniFAJ sobre a importância da doação de sangue e contribuir para aumentar o estoque do Hemocentro da Unicamp.

“Sabemos que 1,9% da população brasileira é doadora de sangue e conhecemos também as dificuldades dos bancos de sangue para manterem seus estoques”, complementa a professora Celene.

No dia do evento do Grupo UniEduK, estavam cadastrados 97 candidatos à doação. Desses, 71 eram doadores de primeira vez, evidenciando o sucesso da campanha na captação de novas pessoas para doação. Da mesma forma, a parcela de doadores frequentes também fez a diferença na ação. Houve ainda 48 cadastros de doadores de medula óssea, considerado expressivo pelos organizadores da campanha.

“Já sou doador frequente. O período de intervalo entre as doações recomendado para os homens é de três em três meses, então, por coincidência, já estava no momento de eu vir doar. Sei da importância e que uma bolsa de sangue pode beneficiar, no mínimo, três pessoas que precisam. Está sendo muito legal esta ação, um prazer! Parabéns a todos os envolvidos!”, declara o orientador pedagógico do curso de Direito do Grupo UniEduK, Albano de Freitas Dias Junior.

Além de todo o benefício ao Hemocentro da Unicamp e aos pacientes supridos por ele, os alunos que auxiliaram nos trabalhos durante a ação relatam que a experiência foi de suma importância na formação.

“Hoje estou aprendendo a importância da empatia. Atender e direcionar as pessoas é muito importante, porque muitas nunca tiveram a opção ou souberam como doar o sangue. Então, hoje está sendo um dia muito importante de conscientização também”, contou a aluna Júlia Novais, do primeiro semestre do curso de Fisioterapia, durante a realização do evento.

Ainda, o aluno de Medicina da UniFAJ Vitor Caetano destaca que a participação em cada etapa da campanha é importante. “Essa ação representa uma oportunidade de ampliar meus conhecimentos a respeito de como funciona, tanto a gestão da doação de sangue até mesmo o processo de retirada do sangue. Nesse sentido, aprender um pouco mais sobre a assistência e gestão faz toda a diferença no meu aprendizado”, finaliza.