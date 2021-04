Aulas presenciais das escolas municipais e estaduais retornam na próxima semana em Amparo

As aulas presenciais nas escolas municipais e estaduais de Amparo retornam no dia 03 de maio, na próxima segunda-feira. Os alunos dos ensinos Infantil, Fundamental e também os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltam a ter aulas presenciais com retorno gradual e reduzido. As aulas dos alunos das escolas particulares de Amparo já começaram nesta semana, no dia 26 de abril, também de forma gradual e reduzida.

As salas de aulas terão um limite de capacidade do número de alunos, de acordo com os protocolos sanitários específicos para a área da educação, bem como os definidos para a área de classificação do município no Plano São Paulo. Cada escola, pública e privada, será responsável por definir a estratégia de retorno, a forma de atendimento presencial e os critérios de alternância de grupos, a fim de manter o distanciamento social.

Além das escolas realizarem aulas com número reduzido de alunos em cada sala para evitar aglomerações, todas as medidas de higiene e distanciamento também serão cumpridas. As aulas serão em jornada reduzida com entradas e saídas dos alunos em horários escalonados para evitar aglomerações. A escola disponibilizará álcool gel para todos os alunos, as carteiras dentro das salas de aulas serão espaçadas e a merenda será realizada com pratos prontos para cada criança, evitando que elas tenham contato próximo entre si. Os intervalos serão feitos com revezamento das turmas, e o transporte escolar funcionará com capacidade reduzida, com média de 6 alunos por van.

No retorno gradual às aulas presenciais, será ofertado aos alunos o ensino híbrido, com a associação de atividades presenciais e remotas, sempre favorecendo o processo de construção do conhecimento.

A Secretaria de Educação deve monitorar diariamente, juntamente com a Fiscalização Sanitária, a saúde e sintomas dos funcionários e alunos das escolas para evitar qualquer possível transmissão do coronavírus. Além disso, também será retomada a testagem dos profissionais, de acordo com a organização prévia da Secretaria Municipal de Saúde.