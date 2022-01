Aulas nas escolas municipais começam hoje em Amparo

Hoje, 31 de janeiro, começam as inscrições para as bolsas de cursinho pré-vestibular em Amparo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de fevereiro no link https://amparo.sp.gov.br/programa-municipal-de-concessao-de-bolsas-para-estudantes-em-curso-pre-vestibular.

O curso é gratuito, os alunos pagam apenas o valor do material. Os critérios de seleção são: residir em Amparo há pelo menos 2 anos, ter cursado o ensino fundamental em escola pública ou com bolsa de 100% em colégio particular e estar cursando o 3º ano do ensino médio em escola pública ou com bolsa de 100% em colégio particular.

Neste ano, são 60 vagas abertas pela Secretaria Municipal de Educação. As aulas acontecerão no Colégio Villa Lobos de forma presencial.