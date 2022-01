Artur Nogueira recebe 1.500 doses da vacina contra a Covid-19

Medida foi tomada pelos organizadores do evento, a fim de evitar a disseminação do vírus da gripe (Influenza) e Covid-19

Devido ao aumento no número de infecções por Covid-19 e dos casos de gripe (Influenza) em Artur Nogueira, a tradicional Folia de Reis foi cancelada no município. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 04, pelos organizadores do evento, o grupo Folia de Reis Luz Divina, e vai ao encontro das recomendações das autoridades de saúde.

Este ano, a saída da bandeira estava prevista para ter início no sábado, dia 1º, em seguida, seria realizada a visita nas residências e uma grande festa no sábado, 06. O mestre do grupo de foliões, Luiz Antônio dos Reis, lamenta pelo adiamento da manifestação religiosa, mas destaca que foi a melhor decisão para o momento.

“Os colaboradores da nossa cozinha e os que iriam receber a visita em seus lares já estavam se preparando para o evento, mas, por motivos de força maior, teremos que cancelar”, informa Reis. Ele ainda reforça que a medida se faz necessária para que não haja contaminação dos vírus entre o grupo vulnerável da terceira idade. “Os hospitais já andam todos lotados, então é melhor prevenir do que remediar”, argumenta.

A respeito dos preparativos já realizados pelos colaboradores, Luiz Antônio assegura que não será em vão. “Nós vamos fazer a Folia dos Reis ainda este ano, quando a situação já estiver sob controle,”, assegura.

Sobre a Folia dos Reis

A Folia dos Reis é uma manifestação cultural popular realizada anualmente em Artur Nogueira, com apoio da Prefeitura Municipal, e costuma reunir centenas de fiéis. Ela ocorre ainda em grande parte do território brasileiro no qual são formados conjuntos musicais a fim de anunciar o nascimento de Jesus. Sua origem vem de raízes espanholas cristãs e trazidas para a fé cristã brasileira.

O evento tem como objetivo principal relembrar a atitude dos Três Reis Magos quando estes, ao observarem uma estrela no céu como sinal do nascimento de Jesus, partiram em direção à Belém para encontra-lo e presenteá-lo.