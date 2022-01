Artur Nogueira fecha 5 creches por 7 dias após educadoras testarem positivo para Covid-19

Prefeitura informa que medida visa evitar surto nas unidades; Casos já somam 17 positivados, entre alunos e funcionários

A Prefeitura de Artur Nogueira decidiu fechar algumas creches do município após colaboradores testarem positivo para Covid-19. Segundo a Vigilância Sanitária (VISA), o ideal é que “caso a unidade educacional apresente dois ou mais casos, a mesma deve ser fechada por 7 dias”.

A orientação da Secretaria de Saúde, através da VISA, foi imediatamente acatada pela Secretaria de Educação que já tomou as providência para evitar um surto nas creches nogueirenses. Das 11 unidades, 5 fecharão as portas a partir desta segunda-feira, 10. A previsão é que o retorno aconteça depois de uma semana.

Angela Pulz Delgado, secretária de Saúde, confirma que está sendo feito monitoramento caso a caso, além de um trabalho conjunto visando o controle da transmissão da Covid-19 na comunidade escolar. “Queremos que a população se conscientize de que esse não é o momento de relaxar com as medidas. Pelo contrário, é o cumprimento dos protocolos sanitários que evitará um cenário caótico em Artur Nogueira”, ressalta.

A informação foi amplamente divulgada aos pais e mães das crianças por ligação telefônica, mensagem via WhatsApp, comunicado fixado no portão das unidades e via canais oficiais de comunicação do Poder Executivo Municipal.

Já Débora Sacilotto, secretária de Educação, chama atenção e afirma que essa é uma medida de segurança. “Queremos preservar a saúde e integridade de nossos alunos e profissionais. Essa medida vai ajudar a preservar a saúde de todos”, diz a professora.

As atividades presenciais nas creches foram retomadas no dia 4 de janeiro após o recesso do dia 23 de dezembro de 2021 a 3 de janeiro de 2022. A Prefeitura ressalta que, no retorno, a Secretaria de Educação adotou medidas como aferição de temperatura na entrada, uso de álcool em gel e exigência das máscaras.

UNIDADES AFETADAS

De acordo com a Prefeitura, foram registrados até o momento 17 casos de Covid nas 11 creches de Artur Nogueira, entre alunos e educadores. Cinco possuem mais de 2 ou mais casos, 3 unidades apenas um caso positivado e as outras 3 creches não apresentam pessoas com a doença.

Confira as unidades afetadas:

Cidéria Leyne Boer – 4 funcionárias

Josepim Tagliari – 2 funcionárias

Yvonne de Barros da Rosa – 2 funcionárias

Amazilio Teresani- 1 funcionária

Sueli Carmona – 0

São Francisco – 0

Páscoa Valério – 1 criança

Maria Piva Tagliari- 2 funcionárias e 1 criança

Belmira de Sá Mandaio – 0

Belizário Neves – 3 funcionárias

Denise Dele Álamo Guarda – 1 funcionária

UNIDADES FECHADAS

Cidéria Leyne Boer (Bela Vista)

Josepim Tagliari (Planalto)

Yvonne de Barros da Rosa (Bairro São João dos Pinheiros – casinhas)

Maria Piva Tagliari (Itamaraty)

Belizário Neves (Parque dos Trabalhadores – Caic)

VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS

No momento, a Prefeitura está aguardando o envio de imunizantes pediátricos do Ministério da Saúde via Governo do Estado de São Paulo.

Além disso, a Secretaria de Educação de Artur Nogueira e a Vigilância Sanitária (VISA) municipal também aguardam resposta da Diretoria de Ensino Regional para obter informações da viabilidade de firmar algum tipo de convênio e/ou parceria na vacinação contra a Covid-19 nas unidades escolares municipais.

Atualmente, há interesse do Poder Executivo Municipal em promover e/ou apoiar ações nas escolas, sejam elas estaduais ou municipais, incentivando a imunização das crianças de 5 a 11 anos, o que contribuirá com a cobertura vacinal de todo o município.