APP Campinas realiza premiação do 31° Mídia Festival

Agência Sala foi eleita “Agência do Ano” pelo terceiro ano consecutivo. Categoria Fornecedores foi uma das novidades da edição

A APP Campinas realizou na quinta-feira, 25, a premiação do 31° Mídia Festival. O evento, uma das principais premiações de propaganda do interior paulista, ocorreu nos dias 24 e 25 de novembro, no formato online pelo YouTube da APP Campinas. A agência Sala, de Jaguariúna, foi eleita Agência do Ano pela terceira vez consecutiva. A lista de vencedores de todas as categorias pode ser acessada no site da APP Campinas: http://www.appcampinas.com.br

Durante os dois dias de programação, foram realizadas palestras sobre a criação de campanhas, a importância da formação acadêmica, inspiração, criatividade, ambiente inclusivo, empoderamento feminino e reinvenção da televisão. Pelo palco virtual do Mídia Festival, passaram diversos criativos e profissionais da indústria da comunicação, além de muita inspiração com a palestra do alpinista Rodrigo Raineri.

Já a esperada premiação aconteceu no segundo dia de evento, 25. Durante o Mídia Festival, o presidente da APP Campinas, Samuel Leite reforçou o papel da associação no mercado publicitário. “Apesar da distância e do formato de evento híbrido, mantemos uma premissa muito importante, o de seguir o nosso propósito enquanto Associação dos Profissionais de Propaganda, que é integrar, representar e contribuir de forma colaborativa para o desenvolvimento do mercado publicitário de Campinas e região”.

Além dos prêmios profissionais e da nova categoria “Fornecedores”, a APP Campinas apoiou os estudantes de todas as áreas de comunicação através do projeto Novos Talentos. Contando com a parceria dos coordenadores e professores das Universidades, os estudantes criaram suas campanhas baseadas em um briefing da própria APP Campinas, sobre o aniversário de 45 anos da Associação em 2022.

Durante a cerimônia, Luis Carlos Corrêa, um dos diretores da APP Campinas e da APP Brasil, destacou a importância de novas categorias e também as entregas do mercado publicitário. “As novas categorias demonstram nosso interesse em valorizar também as parcerias, tão importantes para a nossa área de atuação. E tivemos mais um ano de entrega, com o mercado publicitário mostrando a sua excelência”.

Mídia Festival: evento contou com dois dias de programação e conteúdo – Crédito: Divulgação

A premiação contou com a participação de 62 jurados. Cada jurado votou somente em uma categoria, sem possuírem conhecimento dos nomes das agências e dos fornecedores. As peças foram avaliadas pela sua Criatividade, Pertinência e Inovação.

Todo ano, as agências de Publicidade da região inscrevem suas peças veiculadas entre 1º de setembro e 31 de agosto para concorrer aos troféus Ouro, Prata e Bronze em cada categoria. O objetivo da premiação é mostrar a criatividade e a inovação que as agências trouxeram para o mercado publicitário regional. Ao todo, em 2021 foram 12 categorias profissionais: Branding, Projeto Gráfico, Campanha Integrada B2C, Campanha Integrada B2B, Vídeo TV, Vídeo Cinema e Digital, Marketing de Conteúdo, Performance Digital, Impresso, Rádio/Spot Digital, Out Of Home e Projeto de Endomarketing. A edição incluiu, pela primeira vez, as categorias Técnicas de Fornecedores: Fotografia e Produtora Áudio Visual.

Premiação

Realizado há 31 anos, o Mídia Festival tem como objetivo a valorização dos profissionais e dos trabalhos desenvolvidos na região de Campinas (SP), premiando as melhores peças publicitárias, fornecedores e profissionais, incentivando assim o mercado publicitário do interior do estado de São Paulo.

As empresas Band, EPTV/G1, TV Thathi Record, VTV SVBT, Rede Família, Eletromidia, MOOHB, Adstream e Per4Media patrocinaram o evento.

Edição contou com o tema “Onde os astros da comunicação se encontram” e conteúdo direcionado ao mercado publicitário – Crédito: Divulgação

