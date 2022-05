A comemoração de 45 anos da Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas reforça relação com os publicitários e estimula presença de anunciantes na entidade

APP Campinas lança campanha e anuncia nova gestão com comitê inédito no mercado publicitário – Crédito: Divulgação

A Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas (APP Campinas) completa 45 anos e para fortalecer a participação dos associados na instituição e da nova gestão, a instituição promove a partir desta sexta-feira, 20/05, uma campanha institucional desenvolvida pela agência Rock It, com o slogan “Novos tempos pedem novas conexões”. Pautada no cenário atual da volatilidade na comunicação, a campanha tem o objetivo de gerar identificação entre as novas gerações, estabelecer uma convergência dos profissionais de comunicação e marcar a nova agenda de ações da instituição, que conta com comitês inéditos.

A estratégia utilizada na campanha da APP Campinas será a divulgação de histórias de líderes atuais do universo publicitário, através das redes sociais, para aumentar as conexões no mercado e para que o público jovem possa se identificar com a jornada do profissional. Para a Associação, a identificação com as pessoas é formada através da busca pela pluralidade e inclusão na comunicação. “Acreditamos que o diálogo é uma importante forma de convergência, por isso queremos conectar todos os agentes desta indústria, como os profissionais, os veículos, as agências e, sobretudo, os clientes”, diz Samuel Leite, presidente da APP Campinas.

Samuel Leite, presidente da APP Campinas, destaca a importância da pluralidade na APP Campinas – Crédito: Divulgação

A campanha é lançada em um momento em que a nova diretoria da APP Campinas, presidida pelo publicitário Samuel Leite e com a profissional de relações públicas, Raquel Bessa, na vice-presidência, adota um novo formato de gestão, com comitês específicos, inclusive voltado para os anunciantes. O comitê de Mercado é inédito entre as APPs no país e segundo Raquel Bessa, que lidera a iniciativa, o objetivo é ouvir as marcas do mercado a fim de aprimorar os produtos e serviços das agências.

“Ter uma iniciativa voltada para as marcas anunciantes é um passo importante para entendermos que toda história parte de um lugar comum e entendemos que em um momento em que há tantas mudanças na área de comunicação, a associação deve ser o ponto de convergência para que os profissionais possam dialogar, trocar experiências e fortalecermos o mercado”, afirma a Raquel Bessa.

Em Campinas, a diretora de Marketing do Supermercado Dalben, Fernanda Dalben e Letícia Guilhermino, head de Marketing da Saveenergy, formam o Comitê de Mercado. Michelle Suzuki, executiva de Projetos Especiais e Mídia Aliansce Sonae, atuando hoje no Parque D. Pedro Shopping, lidera o Comitê de Eventos.

Totalmente alinhada com a gestão da APP Brasil, a APP Campinas também segue na esteira da inclusão e cria o Comitê DIBP (Diversidade, Inclusão e Boas Práticas) que ampliará a discussão, capacitando diferentes profissionais de Campinas e região, a fim de construir representatividade na publicidade. Há, ainda, outros comitês, como de Eventos e Inovação e Tecnologia. O comitê de Conteúdo estimulará a circulação de informação entre o mercado publicitário e a Associação, assim como o Acadêmico, que formará parceria com docentes pelo Programa Embaixadores, utilizado para tornar os estudantes mais colaborativos.

Confira a lista completa dos comitês e diretoria da APP Campinas no site

Nos 45 anos da APP Campinas, Raquel Bessa, vice-presidente da Associação, comemora expansão de Comitês – Crédito: Divulgação

FASES DA CAMPANHA

A campanha da APP Campinas está dividida em quatro fases de divulgação, sendo a primeira dedicada a uma abordagem aberta ao público jovem, com foco no conteúdo audiovisual colorido e com movimento. A segunda fase será para destacar a importância das conexões e relacionamentos já no início do estágio, a terceira é a divulgação dos relatos da trajetória profissional dos líderes da APP Campinas e, na última, os associados falarão sobre os benefícios da associação, refletindo a importância de pessoas reais na construção de novas conexões. Em todas as fases, será usado um selo dos 45 anos com o tradicional galo da associação.

Raquel Bessa, diretora executiva da Rock It, agência responsável pela campanha e Vice-presidente da APP Campinas, acrescenta que para estar no meio publicitário precisou de esforço, criação de networking e pesquisa para estudar o funcionamento do mercado. “Ao falar do início profissional, geramos empatia com o público mais jovem e nos conectamos aos profissionais maduros que já estiveram nesse lugar. Dessa forma, reforçamos o mínimo múltiplo comum dos comunicadores: o relacionamento”, finaliza ela.

APP Campinas: pontos de convergência na campanha de 45 anos da Associação – Crédito: Divulgação

Os mantenedores da APP Campinas são importantes para o contexto da campanha. O Grupo Band, EPTV Campinas e portal g1, TV Thathi Record e VTV SBT são mantenedores Ouro. A Eletromidia, JCDecaux, Rede Família e Parque Dom Pedro Shopping são mantenedores Prata.

Confira mais detalhes da campanha no site: http://www.appcampinas.com.br/app/