André Mandetta é empossado na presidência da Abrasel Campinas para o mandato 2024/2027

Durante evento com convidados e autoridades, proprietário do Candreva Bar assume 4ª maior regional do País

Com a presença de empresários do setor, autoridades regionais, nacional e convidados, o empresário André Mandetta, proprietário do Bar Candreva, tomou posse na noite desta segunda-feira, dia 1º, como presidente da Regional Campinas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Na cerimônia realizada no The Royal Palm Plaza, também foram empossados os membros dos Conselhos Executivo e Fiscal para o mandato no período de 2024 / 2027.

Mandetta substitui Matheus Mason (ele esteve à frente da Abrasel Campinas desde a fundação, em 2018 e hoje faz parte do Conselho Nacional), com a missão de manter a Abrasel Campinas como uma das mais importantes regionais da entidade. Fundada há seis anos, a Regional reponde por mais de 40 municípios do interior de São Paulo e já é 4ª maior do Brasil, com mais de 1,3 mil estabelecimentos associados.

“É um grande desafio assumir a Abrasel Regional Campinas, hoje a quarta maior do Brasil, e nossa proposta é dar continuidade ao trabalho iniciado há seis anos pela administração anterior, no crescimento dos associados, na defesa dos interessas do setor, através do diálogo com a sociedade e os poderes públicos, e na manutenção do protagonismo que ela exerce hoje dentro da Abrasel Nacional”, disse o novo presidente do Conselho Executivo. “A entidade ganhou maior importância durante a pandemia na defesa dos interesses do setor, um dos mais afetados economicamente.”

Matheus Mason, que se mantém no Conselho Executivo e como membro do Conselho Nacional, lembrou da trajetória da entidade nestes seis anos. “Tivemos o papel de implantar e construir a Regional Campinas como uma representante forte e ajudar a mudar o Brasil, em defesas de reformas e a construção de pontes com os poderes executivo e legislativo de toda a região”, disse.

O presidente da Abrasel São Paulo Luís Hirata ressaltou o trabalho realizado pela Regional Campinas. “É importante olhar o trabalho feito aqui nestes seis anos, que se transformou em uma referência para toda a Nacional em inovação, organização e gestão.”

O presidente nacional da Abrasel, Paulo Solmucci, também destacou a importância da Regional Campinas. Ele lembrou que foi a primeira seccional a superar a marca de 1.000 associados. “Isso é uma referência para a Nacional”, comentou. Ele também ressaltou o papel da Abrasel na defesa do setor, hoje tem mais de 1,6 milhões de empresas em funcionamento no Brasil, com geração de 5,1 milhões de empregos diretos.

“No Brasil, uma empresa vive, em média, 3,6 anos, enquanto que as associadas têm uma vida de 4,9 anos”, citou. “Mas precisamos continuar a trabalhar para que esse tempo aumente cada vez mais”.

Prefeito de Jaguariúna e Presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis lembrou a importância do setor de alimentação fora do lar para a economia regional e da necessidade de uma ação conjunta entre os 20 municípios e a Abrasel para manutenção das empresas, geração de empregos e renda.

Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, por sua vez, lembrou do trabalho conjunto que o Legislativo realiza com a Abrasel Campinas, criando a primeira Frente Parlamentar do país, no sentido de buscar melhorias no ambiente de negócios e reduzir as burocracias. “Os dados do setor, como geração de empregos e pagamentos de impostos e tributos, são impressionantes”, disse. “O setor gastronômico de Campinas é pujante e Campinas uma referência para todo o Brasil”

Representando a Prefeitura de Campinas, a Secretária de Turismo Alexandra Capriolli destacou que o setor de alimentação fora do lar na região é extremamente forte e importante para a economia, o lazer e o turismo, não apenas da cidade, como de toda a região.

