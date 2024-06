Amparo No Limits tem atletas com bolsas nos Estados Unidos

A Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça seu compromisso no enfrentamento à Dengue, mobilizando um amplo mutirão de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Com a preocupação crescente com a saúde pública, a cidade intensifica suas ações para proteger a população.

Nesta quarta-feira, 26, é realizado o Dia D da Dengue – Amparo contra a Dengue, concentrando esforços no Centro da cidade. Dezenas de profissionais de saúde, agentes comunitários e representantes da Defesa Civil, com o apoio dos militares do Tiro de Guerra de Amparo, estarão nas ruas realizando diversas frentes de combate à doença, incluindo a retirada de objetos que possam servir como criadouros do mosquito.

Simultaneamente, a aplicação do fumacê continuará em diferentes regiões do município. No dia 26, será realizado nos bairros Moreirinha, América e Vale Verde; no dia 27, no Jardim Brasil e Distrito de Três Pontes; e no dia 28, nos Distritos de São Dimas, Santa Maria e Arcadas. A Prefeitura orienta a população a manter portas e janelas fechadas durante a aplicação do produto, garantindo a proteção de animais e alimentos.

O envolvimento e a colaboração da comunidade são essenciais nessa batalha contra a Dengue. A Prefeitura de Amparo convoca todos os cidadãos a se unirem nesta causa em prol de um ambiente mais seguro e saudável para todos.

Para mais informações e orientações, os cidadãos podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Amparo.

