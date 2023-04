Ambev, em parceria com a PretaHub, lança edital para apoiar projetos de economia criativa

A iniciativa faz parte do BORA, projeto de inclusão produtiva, e vai impulsionar ações lideradas por pessoas pretas em uma jornada de longo prazo

Estão abertas as inscrições para o Fundo Bora Cultura Preta, que vai apoiar projetos de entretenimento e cultura e gerar mais oportunidades a produtores, artistas e empreendedores negros. A iniciativa da Ambev em parceria com a PretaHub, aceleradora do empreendedorismo negro no Brasil, faz parte do programa de inclusão produtiva da companhia que busca gerar oportunidades de capacitação, emprego e renda.

Realizado pela primeira vez, o Fundo vai destinar 7 milhões de reais para apoiar o trabalho de empreendedores culturais de todo o País, fruto da combinação de recursos próprios e investimentos via leis de incentivo. O objetivo é contemplar projetos de diversos setores da economia criativa que sejam liderados por pessoas negras, e puxar outras empresas para a pauta – mostrando que estimular a cadeia produtiva também é uma oportunidade para a área de marketing de experiência e de negócios.

“Reconhecemos a participação do mercado do entretenimento na economia do País e o potencial de consumo da população negra. Como um dos patrocinadores da cultura brasileira, queremos continuar movimentando o mercado e fomentar iniciativas que vão além de impacto social com recorte racial, mas que estejam focadas na inclusão produtiva e trazem experiências em que as pessoas se tornam protagonistas. Ao conectar essa iniciativa ao Bora, também vamos facilitar o acesso para centenas de brasileiros e reafirmar que olhar para a pluralidade é sim uma oportunidade de fazer negócio”, afirma Felipe Bratfisch Santiago, Diretor de Patrocínios e Marketing de Experiência da Ambev.

O ecossistema da Ambev é diverso e, entre parceiros e fornecedores, por exemplo, a companhia conta com uma base composta por mais de 800 profissionais autodeclarados pretos ou pardos. Somente em 2022, foram movimentados mais de R$106 milhões em negócios gerados com empreendedores negros. Além disso, recentemente a companhia lançou o BORA, programa com o qual pretende impactar a vida de cinco milhões de pessoas até 2030, gerando oportunidades de capacitação, emprego e renda.

O Fundo Bora Cultura Preta conta com o apoio do Comitê Externo de Diversidade da companhia e da Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta e idealizadora da PretaHub. “Estou feliz em ter a PretaHub como parceira da AMBEV neste lançamento que é inédito no país. O Fundo de Cultura Preta não é só sobre valorizar o potencial criativo da população negra, é também reconhecer o protagonismo intelectual e criativo. É sobre viabilizar a projetos e ações, protagonizadas por esse grupo, e contribuir para a distribuição de renda de forma mais equânime. Com essa iniciativa, espero que os departamentos de marketing de outras empresas se inspirem e invistam financeiramente em proponentes negros, não apenas pelo cunho social, mas por entender o potencial de consumo de mais da metade da população do país”, destaca Adriana.

As inscrições já estão abertas e seguem disponíveis até às 17h59 do dia 26 de maio de 2023. Os interessados podem conferir o edital completo e cadastrar seus trabalhos, exclusivamente, pelo site do Prosas. Serão contemplados projetos de artes, artes visuais, mídias digitais e produção de conteúdo, gastronomia, turismo cultural e histórico de negócios de impacto social na indústria criativa, moda e festivais de artes integradas.

Os projetos serão avaliados por uma banca de profissionais externos e também de colaboradores e representantes do BOCK (Building Opportunities for Colleagues of all Kinds) – grupo de afinidade racial da Ambev, composto por funcionários de todo o Brasil.

Além do apoio financeiro, a Ambev também deseja impulsionar os produtores em uma jornada de longo prazo. Por isso, os selecionados participarão de um programa de conhecimento da PretaHub, o Afrolab, onde terão acompanhamento, suporte e capacitação. Além disso, terão acesso às trilhas de conhecimento da Ambev On – espaço de aprendizagem e desenvolvimento da companhia, e das ações de formação e conexão para profissionais da área com empregadores do BORA.

Trajetória Ambev pela equidade racial

Nos últimos anos, a Ambev reconheceu que tinha uma longa jornada pela frente sobre a temática racial e assumiu compromissos importantes para promover uma agenda de equidade dentro e fora da companhia. Entre as ações externas, por exemplo, a companhia, juntamente com Budweiser, apoiou o AFROPUNK – maior e mais importante festival de movimento negro do mundo. A iniciativa está entre o vasto pipeline de projetos da Ambev para contribuir com iniciativas de equidade e inclusão de pessoas pretas no ecossistema.

Sobre PretaHub

A PretaHub é um Hub de criatividade, inventividade e tendências pretas. É o resultado de vinte e um anos de atividades do Instituto Feira Preta no trabalho de mapeamento, capacitação técnica e criativa, aceleradora e incubadora do empreendedorismo negro no Brasil. O Hub pensa a relação com a cultura, a economia e o empreendedorismo pretos, entendendo seus papéis fundamentais na mudança estrutural de uma sociedade – e um mercado – que precisa absorver esta população não apenas em seus processos de consumo, mas no respeito à sua existência enquanto potência criativa e empreendedora.

