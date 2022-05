Aleksandro, da dupla com Conrado, morre em acidente de ônibus na Régis Bittencourt; mais 5 morreram

Evento aconteceu nos dias 28 e 29 de abril no Centro de Eventos do Hotel Monte Real e atraiu um público de mais de 4 mil pessoas

A cidade de Águas de Lindóia foi responsável por trazer, pela segunda semana consecutiva, milhares de pessoas ao Circuito das Águas Paulista. No fim de semana posterior ao Encontro de Autos Antigos, a estância recebeu o evento da ABAV TravelSP, antiga AVIESP Expo, realizado nos dias 28 e 29 de abril, no Centro de Eventos do Hotel Monte Real.

Com recorde de público e um crescimento de 10% em relação ao evento anterior, a feira recebeu cerca de 4 mil pessoas entre visitantes e expositores. A ABAV TravelSP é uma associação focada tanto no turismo de lazer quanto no corporativo e tem como missão atuar junto aos agentes de viagens, agregando experiência para os profissionais da área.

O CICAP esteve presente no evento, representado por seu Presidente Edson Rodrigo da Cunha, que foi acompanhado pela equipe administrativa do consórcio, a gestora Elaine Aparecida Ribeiro de Souza e o assessor administrativo Marcos Heitor Gonçalves Silva.

O presidente do CICAP salientou que “a presença do consórcio na feira da ABAV TravelSP foi importante para divulgar as nove cidades do circuito, além de mostrar, para todas as agências e guias ali presentes, como é grande potencial de turismo do Circuito das Águas Paulista e como estamos preparados para receber o turista em nossos hotéis, restaurantes, pontos turísticos e eventos entre outros atrativos”.

O Consórcio – O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista é uma consociação formada pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que tem como objetivo o desenvolvimento em conjunto do pólo turístico regional no qual as cidades que o compõem estão inseridas. Atualmente, o Consórcio tem como sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com seu Prefeito, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, como presidente.