Agricultura recebe reforço para realizar manutenção em estradas rurais de Artur Nogueira

Pelo site oficial, moradores podem acessar menu digital do Festival, e conferir contato de cada estabelecimento participante

A Prefeitura de Artur Nogueira lançou o site oficial do 2º Festival Gastronômico – que se estende até o 31 de julho. O evento reúne 38 comércios participantes, entre bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, além de outros comércios do setor de alimentação fora do lar.

O site abriga o menu digital do Festival, onde os moradores podem conferir as opções de prato e o contato de cada estabelecimento. Por lá, o cliente também poderá clicar na barra do WhatsApp e fazer o pedido desejado.

Para navegar no site, basta acessar o endereço <http://arturnogueira.sp.gov.br/festivalgastronomico/> de um smartphone ou computador. É possível ainda baixar o cardápio completo, assistir ao vídeo oficial do evento e visualizar os patrocinadores.

O FESTIVAL

O festival é uma parceria do Poder Executivo com o Sebrae e a Associação Comercial de Artur Nogueira (Acean), com patrocinadores como a Ágape Negócios Imobiliários, Buona Gente Supermercado, Ecco Premium Mandioca, GCY Contabilidade, Net AKi Telecom, e Sicredi.

No dia 27 de junho, os estabelecimentos participaram de uma noite de degustação, que marcou oficialmente o lançamento do 2º Festival Gastronômico. Além de apresentarem os pratos criados para o evento, empresários e comerciantes fortaleceram contatos.

O prefeito Lucas Sia frisa que o festival oferece mais uma experiência gourmet ao município nogueirense, incentivando os moradores a prestigiarem a gastronomia da cidade e a conhecerem os diversos bares e restaurantes disponíveis. “Participei da degustação e me surpreendi com várias comidas saborosas. Vai ser um sucesso! Prestigiem a maior e melhor experiência gastronômica nogueirense”, complementa Sia.

Ele lembra que, em 2021, os pratos foram comercializados apenas via drive-thru e delivery, em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Neste ano, no entanto, além das opções de delivery e drive-thru, os clientes podem consumir os pratos no próprio estabelecimento. “Uma novidade que promete agitar ainda mais o festival”, ressaltou.

“Desde barca japonesa até combo de hambúrgueres, o evento fomentará o que há de melhor na culinária nogueirense”, destacou a agente de Desenvolvimento Municipal, Tatiane Gibertoni Sia.