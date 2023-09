Academia da Cerveja, da Ambev, abre inscrições para curso de Food Safety focado em profissionais da indústria cervejeira

Campanha SOS Calamidades promovida pela Instituição já enviou mais de 40 toneladas em doações para atender vítimas das chuvas no Estado gaúcho

A Legião da Boa Vontade, por meio de sua campanha LBV — SOS Calamidades está mobilizando doações de materiais de higiene e limpeza em prol das pessoas e famílias afetadas pelas chuvas no Rio do Grande do Sul.

A LBV agradece a todos que estão fazendo doações, em especial, a empresa GTEX Brasil que doou 45 toneladas de itens de higiene e limpeza; a Dobragraf, que doou pallets para acomodar os itens; a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Transportadora RodoNaves e a Host Logística que apoiaram no transporte dos donativos até a cidade de Lajeado (RS).

Vale ressaltar, que as doações estão sendo entregues à Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Ajude e faça parte dessa força-tarefa para enviar a assistência humanitária a pessoas e famílias do Rio Grande do Sul.

O que doar:

– material de limpeza (sabão, água sanitária, álcool, desinfetante e detergente)

– material de higiene pessoal (sabonete, creme dental, escova de dente, shampoo e absorvente)

Postos de arrecadação:

Porto Alegre (RS): Av. São Paulo, 722, São Geraldo — Tel.: (51) 3325-7036

Glorinha (RS): RS 030, Km 19, parada 119, Guabiroba — Tel.: (51) 3487-2600

Pelotas (RS): Rua Bernardino dos Santos, 98, Areal — Tel.: (53) 3278-3897

São Paulo (SP): Avenida Rudge, 763 – Bom Retiro — Tel.: (11) 3225-5535

Doações via pix solidário:

E-mail: [email protected]

Entrega das doações:

Acompanhe a entrega dos donativos acessando @lbvbrasil no Facebook e no Instagram.

Solidariedade:

A Legião da Boa Vontade também se solidariza e ora por todas as pessoas e famílias afetadas pelas chuvas e por todo povo do Rio Grande do Sul.

Informações:

Acesse o site www.lbv.org.br

