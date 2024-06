1º Encontro de Bandas comemora 100 anos da Corporação Musical 24 de Junho

Inscrições podem ser feitas até 30 de junho, presencialmente, na Casa dos Conselhos de Artur Nogueira

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) anuncia a abertura das inscrições para o Processo de Escolha Suplementar para as vagas de suplentes do Conselho Tutelar.

O processo visa preencher 11 vagas, com mandato de quatro anos, de 10 de janeiro de 2024 a 9 de janeiro de 2028, conforme o artigo 139, § 2º, da Lei Federal n. 8.069/1990, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente.

Processo seletivo

Os cinco candidatos que obtiverem o maior número de votos assumiram os cargos de membros titulares do Conselho Tutelar em 10 de janeiro de 2024. Os demais candidatos habilitados foram considerados suplentes, seguindo a ordem decrescente de votação.

Para suprir as vagas de suplentes, será realizado um processo suplementar, que também classificará os candidatos conforme o número de votos obtidos.

Inscrições e documentação

As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 17, até o dia 30 de junho de 2024, no horário de atendimento ao público, das 9h às 16h. Os interessados devem comparecer à Casa dos Conselhos, localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, nº 325, no Centro de Artur Nogueira.

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar a ficha de inscrição e os documentos exigidos, conforme especificado no edital.

Cronograma do Processo Suplementar

Início das inscrições: 17/06/2024

Término das inscrições: 30/06/2024

Prova: 28/07/2024

Eleição: 25/08/2024

Avaliação psicológica: 30/08/2024

Classificação final: 13/09/2024

Requisitos e especificações

Os requisitos completos e as especificações do cargo e do processo seletivo estão detalhados no edital. Para mais informações, os interessados podem acessar o edital no site oficial da Prefeitura de Artur Nogueira (www.arturnogueira.sp.gov.br) ou diretamente no link: [https://arturnogueira.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2020/07/EDITAL-CT-2024-SUPLENTES.pdf].

