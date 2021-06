Vacinação de pessoas de 50 a 59 anos começa nesta sexta em Amparo

Imagens do circuito de segurança flagraram o momento que os explosivos caem na garagem. Uma pessoa foi detida e afirmou que praticou a ação por conta das restrições de funcionamento do comércio impostas pelo governo municipal

A Polícia Civil vai investigar o disparo de rojões dentro da casa do prefeito de Amparo, na madrugada deste sábado, 12. Imagens do circuito de segurança flagraram o momento que os explosivos caem na garagem. No vídeo, é possível ver um clarão e depois muita fumaça. Uma pessoa foi detida e ouvida na delegacia. A Prefeitura de Amparo classificou o episódio como um “atentado”. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), policiais e guardas municipais fizeram um patrulhamento no bairro Parque do Sol, onde fica a residência e encontraram uma mochila. Por meio de análise das imagens do circuito de segurança, a Polícia Civil conseguiu identificar um suspeito.

A corporação foi até a casa do homem, que fica no mesmo bairro, e, no local, a esposa dele reconheceu a mochila. Após revista, foi encontrado um rolo de fita crepe igual ao que foi usado para prender os rojões.

De acordo com a SSP, ele confessou o crime e afirmou que recebeu ordens para soltar os explosivos por conta das restrições de funcionamento do comércio, implantadas pelo governo municipal, como a fase emergencial e o lockdown durante dois finais de semana, para conter os casos de Covid-19. A partir de segunda, 14, as medidas serão flexibilizadas.

O celular do suspeito foi apreendido. A Polícia Civil informou que no aparelho havia troca de mensagens entre ele e o mandante combinando os detalhes da ação. O prefeito também já foi ouvido na delegacia. Ele estava dormindo com a família no momento do disparo dos rojões e disse, em nota, que ouviu um “forte barulho”.

O caso foi registrado como perigo para a vida ou saúde de alguém e infração de medida sanitária preventiva. Além do celular, os rojões e a mochila também foram apreendidos.

O suspeito foi liberado, mas será investigado, assim como o suposto mandante, que é chefe dele em um comércio do município. À polícia, ele disse que os dois tomaram a decisão de praticar o atentado por estarem “impossibilitados de trabalhar” devido as restrições impostas pelo prefeito.

