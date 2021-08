Projeto do Hospital Metropolitano conta com apoio do Deputado Baleia Rossi

A criação de um hospital metropolitano na região de Campinas conta com o apoio do deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. A discussão do projeto da nova unidade hospitalar, capitaneada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), passa pelo gabinete do parlamentar, que está empenhado em viabilizar recursos para tirar o projeto do papel.

A informação é do presidente do MDB de Jaguariúna, vereador Walter Tozzi, que representou Baleia Rossi em reunião na Unicamp, no dia 11 de agosto, com o reitor Antonio José de Almeida Meirelles, o Tom Zé, e o prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis (MDB). Também participaram da reunião o coordenador das AMEs, José Roberto Souza, e o professor Oswaldo Grassiotto.

A construção de um hospital metropolitano é considerada essencial para reduzir a fila de espera do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde). O projeto também conta com o apoio dos 20 prefeitos da RMC.

“O Baleia Rossi é um grande parceiro da nossa região e tenho certeza que, com o apoio dele, vamos conseguir concretizar o projeto do hospital metropolitano”, diz o prefeito Gustavo Reis.

“O deputado Baleia Rossi está empenhado em promover a questão da saúde, é um trabalho constante dele nesse sentido. E agora vai se empenhar também na questão do hospital metropolitano, que vai ajudar muito a Região Metropolitana de Campinas”, complementa Tozzi.

Na reunião do dia 11, o reitor Tom Zé reafirmou que a Unicamp está à disposição da RMC para contribuir com a saúde regional. “A nossa disposição enquanto universidade é de auxiliar a região nessas questões e ser um parceiro forte da RMC para realizar essas atividades, começando pela área da saúde, com a possibilidade de estender a outras atividades. A Unicamp quer se abrir à sociedade”, afirma o reitor.