Polo de Transformação e Inovação Digital lança plataforma “Deliveryto Jaguariúna” no dia 21 no Teatro Municipal

O Polo de Transformação e Inovação Digital do Circuito das Águas Paulistas, em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social e de Turismo e Cultura da Prefeitura de Jaguariúna, lança no dia 21 de setembro o “DeliveryTo Jaguariúna”, plataforma de comércio eletrônico local. O evento de lançamento será realizado no Teatro Municipal Dona Zenaide, a partir das 19h.

Para participar, é necessário fazer a inscrição através do link: https://www.sympla.com.br/evento-presencial-jaguariuna—a-melhor-plataforma-de-vendas-locais—deliveryto__1338642. As inscrições são gratuitas.

A “DeliveryTo Jaguariúna” é uma plataforma que busca conectar o comerciante ao consumidor, por meio de um serviço completo, barato e flexível. Com a “DeliveryTo Jaguariúna” os setores de comércio e serviço encontrarão mais facilidade para chegar aos clientes, afinal, tudo poderá ser feito apenas com um clique no celular.

Segundo o secretário de Desenvolvimento, Lúcio Tomasiello, está sendo feito o máximo de esforço para ajudar o comércio e a indústria local a se recuperar da pandemia. “Um aplicativo local acredito que ajudará a aumentar e simplificar as vendas”, destaca.

Na “DeliveryTo Jaguariúna” tudo pode ser vendido e todos podem comprar. O custo de adesão com esta parceria a plataforma é baixíssimo para os comerciantes, e o melhor, todo valor arrecadado será revertido em investimento em marketing local. Além disso, a DeliveryTo não vai cobrar mensalidade pelo serviço.

De acordo com o presidente do Polo de Transformação e Inovação Digital do Circuito das Águas Paulistas, Daniel Pellegrini, a “DeliveryTo Jaguariúna” tem como proposta principal auxiliar na retomada da economia.

“A “DeliveryTo Jaguariúna” surgiu durante a pandemia. Nós percebemos a aflição dos empreendedores e identificamos as necessidades deles neste momento. Tudo o que eles precisam vai estar dentro desse aplicativo”, afirmou o presidente.

Ainda de acordo com Pellegrini, o Polo estabeleceu uma parceria com a Fundo Social de Solidariedade da Cidade para que a DeliveryTo contrate profissionais que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Essas pessoas serão responsáveis para auxiliar os lojistas a cadastrarem produtos e dar suporte ao uso da plataforma.