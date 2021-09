Expoflora é mostrada em fotos na Estação Higienópolis-Mackenzie do metrô de São Paulo

Termina nesta sexta-feira, 03, o novo prazo de inscrições para o Programa Bolsa Trabalho, do Governo do Estado, que tem como objetivo promover qualificação profissional e geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os interessados devem acessar o site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

A iniciativa irá selecionar e contratar cidadãos desempregados para 4 horas diárias de trabalho, 5 vezes por semana, em atividades em órgãos públicos, durante período de 5 meses. O beneficiário contará com bolsa-auxílio de R$535 e curso de qualificação profissional.

Para participar é necessário ser maior de 18 anos e morar no Estado de São Paulo há pelo menos 2 anos. Também é preciso estar desempregado e ter renda familiar de até R$550 por pessoa. O interessado não pode ser beneficiário de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente.

Para Holambra foram disponibilizadas 40 vagas. Os cidadãos podem escolher seis opções de cursos profissionalizantes da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e do Centro Paula Souza, com duração de 80 horas: Auxiliar de Controle de Produção e Estoque, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoas, Organização de Eventos, Rotinas e Serviços Administrativos e também Secretariado e Recepção.

Haverá seleção e a convocação ocorrerá por meio de publicação no Diário Oficial. “Trata-se de uma importante oportunidade para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho”, diz o prefeito de Holambra, Fernando Capato. “Com este programa, as pessoas que mais precisam terão a oportunidade de se capacitar e de trabalhar, transformando a vida de suas famílias e abrindo novas portas para seu próprio futuro”.