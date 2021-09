Holambra recebe caminhão de combate a incêndios para Associação de Bombeiros Voluntários

O prefeito Fernando Capato recebeu no início da tarde dessa quinta-feira, 09, um caminhão auto tanque de combate a incêndios destinado a Holambra pelo Governo do Estado. A entrega do veículo contou com a participação de vereadores, representantes do Corpo de Bombeiros, das polícias Civil e Militar, dos bombeiros civis voluntários da cidade e de representantes da sociedade civil, conselhos e entidades locais.

O caminhão tem capacidade para até 6 mil litros de água e deve fortalecer o trabalho realizado pela Associação de Bombeiros Voluntários, que há mais de quatro anos atuam no enfrentamento a queimadas. “Essa é uma importante conquista que, sem dúvidas, irá qualificar o trabalho e melhorar o atendimento a ocorrências de incêndio”, avalia o prefeito Capato, que também é um bombeiro civil voluntário. “É o primeiro equipamento para uso exclusivo da atividade dos bombeiros em Holambra. Uma novidade que vem para coroar o exemplar e excepcional serviço desenvolvido pelos voluntários e pelas autoridades parceiras até aqui”.