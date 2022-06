Balanço considera expectativa de concessionárias entre esta quarta (15) e segunda (20).

Corpus Christi – As principais rodovias de Campinas (SP) devem receber 2,4 milhões de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, com a movimentação mais intensa começando nesta quarta-feira (15). A projeção é baseada nas estimativas das concessionárias responsáveis. Confira abaixo os dados de cada estrada e os melhores horários para viajar.

Um levantamento feito pelo portal de notícias G1, considera as rodovias Anhanguera (SP-330), Bandeirantes (SP-348), Campinas-Mogi Mirim (SP-340), Corredor Dom Pedro, Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) e Santos Dumont (SP-075).

Corpus Christi – Anhanguera-Bandeirantes

A CCR AutoBAn, responsável pelas rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), prevê a circulação de 850 mil veículos entre os dias 15 e 19 de junho, entre saída e chegada à capital paulista.

De acordo com a concessionária, a previsão é que o fluxo aumente na quarta-feira (15), das 16h às 20h. Na quinta (16), o horário de maior movimento acontece das 9h às 13h e, no domingo (19), das 11h às 21h.

Na quinta (16) e no domingo (19), os caminhões com destino à capital devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330), no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, para melhorar a distribuição do trânsito.

As informações sobre condições de tráfego e solicitação de serviços como auxílio mecânico, resgate ou ocorrências nas rodovias podem ser feitas pelo WhatsApp, através do número (11) 4589-3999 ou pelo telefone 0800-055-55-50.

Corpus Christi – Campinas-Mogi Mirim (SP-340)

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a concessionária Renovias, responsável por gerenciar a Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), conhecida como Campinas-Mogi Mirim, projeta a circulação de 645 mil veículos.

O número também é referente a outras rodovias fora da região de Campinas, como a SP-342, SP-344, SP-350 e SP-215.

O período de maior movimento deve começar nesta quarta-feira (15), das 16h às 20h. Na quinta (16), a previsão é que haja um maior fluxo de veículos das 9h às 14h e, no domingo (19), das 15h às 21h.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) pode ser acionado através do número 0800-055-9696 e está disponível 24h por dia.

Corpus Christi – Corredor Dom Pedro

Cerca de 640 mil veículos devem trafegar pelas rodovias que integram o Corredor Dom Pedro entre os dias 15 e 19 de junho, segundo a concessionária Rota das Bandeiras.

O maior movimento é previsto na Rodovia D. Pedro I (SP-065) sentido ao Litoral do Norte do Estado, com conexão às vias Anhanguera (SP-330), Fernão Dias (BR-381) e Dutra (BR-116), com 425 mil veículos. Já na Prof. Zeferino Vaz (SP-332), a previsão é de 104 mil veículos.

De acordo com a concessionária, o maior movimento na saída do feriado começa na quarta-feira (15), das 16h às 21h. Na manhã de quinta, a previsão também é de movimento intenso.

Em caso de necessidade de auxílio ou informações, o número para contato com a Rota das Bandeiras é 0800-770-8070.

Corpus Christi – Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101)

Entre quarta-feira (15) e segunda-feira (20), a concessionária Rodovias do Tietê prevê a circulação de 40 mil veículos pela Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101).

O período estimado para maior circulação de veículos começa nesta quarta-feira (15), das 15h às 21h. Na manhã de quinta (16), entre às 6h e 11h, a rodovia permanece movimentada e no domingo (19), a expectativa é um fluxo maior das 14h às 20h.

O atendimento pode ser feito através do número 0800- 770-3322 ou por totens em postos de atendimento.

Corpus Christi – Santos Dumont (SP-075)

Na saída para o feriado, a concessionária AB Colinas, responsável por administrar a Rodovia Santos Dumont (SP-075), espera a circulação de 278 mil veículos entre quarta-feira (15) e segunda-feira (20).

Haverá um fluxo maior de veículos a entre 18h e 0h na quarta, 6h às 12h na quinta (16) e 12h às 22h no domingo (19).

O atendimento ao público deve ser feito através do Central de Atendimento no telefone 0800-703-5080.

Rodovia Dom Pedro I deve receber cerca de 425 mil veículos durante o feriado de Corpus Christi na região de Campinas (SP) — Foto: Divulgação/Rota das Bandeiras

Fonte: G1

